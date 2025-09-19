Topo

STOXX 600 fica estável na semana após decisões de bancos centrais importantes

19/09/2025 14h55

Por Johann M Cherian e Tristan Veyet

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou praticamente estável nesta sexta-feira, encerrando uma semana agitada com uma nota positiva, com um humor de mercado que foi amplamente moldado por decisões cruciais de bancos centrais, incluindo o corte amplamente esperado da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 registrou variação negativa de 0,04%, a 554,81 pontos, enquanto permaneceu praticamente estável durante a semana.

O setor de bancos europeus liderou os ganhos do dia, com alta de 1,26%, conforme se recuperou de uma queda nesta semana.

O setor de defesa subiu 0,8%, pairando sobre recordes.

No entanto, os ganhos gerais foram ofuscados pelo setor de mídia, que caiu 2,4%, atingindo o menor nível em mais de duas semanas, prejudicado pelo grupo de publicidade WPP, que fechou em seu patamar mais baixo desde março de 2009.

O setor de energia também pesou, com baixa de 0,8%, pois acompanhou a queda nos preços do petróleo devido a preocupações com o grande volume de oferta.

Mesmo com o Fed cortando os juros em 25 pontos-base pela primeira vez desde dezembro, sua perspectiva de política monetária permaneceu menos "dovish" do que o esperado, apontando para um ritmo moderado de cortes futuros e uma falta de urgência para lançar um ciclo de afrouxamento completo.

Mas o movimento foi suficiente para impulsionar ativos mais arriscados, destacados por uma alta do setor de tecnologia, que se tornou o de melhor desempenho da semana, com alta de 4,9%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,12%, a 9.216,67 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,15%, a 23.639,41 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,01%, a 7.853,59 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,01%, a 42.312,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,56%, a 15.260,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,29%, a 7.704,09 pontos.

