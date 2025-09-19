STF tem maioria para negar apelo de candidato mais rico da eleição de 2024

O STF tem maioria (7 votos a 0) para rejeitar o apelo do empresário João Pinheiro, preso na Espanha em maio deste ano, acusado de estelionato. Ele ficou conhecido como o candidato mais rico do Brasil nas eleições de 2024.

O que aconteceu

Relator do caso, o ministro presidente, Luís Roberto Barroso, argumentou que o STF não tem competência para interferir. Ele justificou que, para caber habeas corpus, o pedido de prisão precisaria vir de autoridades brasileiras ou ser homologado pela Justiça nacional, o que não é o caso.

Seis ministros acompanharam Barroso: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, André Mendonça e Edson Fachin.

Ainda faltam os votos de quatro ministros: Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Como o julgamento acontece no plenário virtual da Corte, eles têm até 23h59 de hoje para depositar os votos no sistema.

Barroso já havia rejeitado o pedido de Pinheiro no final de agosto. A defesa recorreu, e o ministro levou o caso para o plenário virtual do STF decidir.

Por que empresário foi preso?

Justiça boliviana pediu prisão de Pinheiro por acusação de estelionato, que o empresário contesta. Ele foi preso na Espanha após o governo da Bolívia incluir o nome na lista vermelha da Interpol.

Agricultores teriam pago US$ 684 mil (quase R$ 3,7 milhões) a Pinheiro, mas as máquinas que ele comercializou nunca chegaram. Segundo o jornal boliviano El País, Pinheiro foi a Bermejo, no sul da Bolívia, na fronteira com a Argentina, e se apresentou a produtores de cana-de-açúcar como fornecedor de máquinas especializadas para a construção de uma usina na cidade.

Defesa do brasileiro falou em "desacerto comercial" e disse que há uma "utilização da máquina do Judiciário da Bolívia, no intuito de cobrar a suposta dívida". O advogado de Pinheiro disse ainda que não há denúncia ou sentença contra o cliente dele, apenas o pedido de prisão cautelar.

Empresário ganhou notoriedade em 2024, ao concorrer à prefeitura de Marília, no interior paulista e declarar bens no total de R$ 2,8 bilhões. Ficou conhecido na ocasião como o candidato mais rico em todo o país naquela eleição. O dinheiro viria principalmente de empresas no ramo de açúcar e agropecuária, segundo a declaração dele à Justiça eleitoral.

Ele ficou em quinto lugar na corrida, com 3.397 votos (3%). O vencedor foi Vinicius Camarinha (PSDB).