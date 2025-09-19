Topo

Notícias

SP: criminosos armados invadem creche para tentar acessar residências no Morumbi

São Paulo

19/09/2025 08h24

Criminosos tentaram assaltar residências na madrugada desta sexta-feira, 19, no Morumbi, na divisa com a Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), uma pessoa foi detida e as buscas na região continuam para localizar os outros assaltantes que conseguiram fugir.

Conforme a PM, durante a fuga, eles saíram pulando pelos telhados das residências da região. Helicóptero Águia da corporação realiza buscas, assim como viaturas que permanecem nas proximidades da ocorrência.

Ainda de acordo com a polícia, eles tentaram acessar imóveis a partir da unidade de ensino, mas moradores observaram a movimentação e chamaram a polícia. A pessoa detida foi encaminhada para o 89° Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Quadrilha especializada

Na terça-feira, 16, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na desarticulação de uma quadrilha especializada em roubos a residências na região do Morumbi.

No total, sete homens, entre 20 e 30 anos, foram presos, e um adolescente, de 17, foi apreendido por envolvimento nos crimes.

"A ação aconteceu após os criminosos roubarem uma casa na região. Um morador, que não estava no local no momento do crime, viu os criminosos pela câmera de segurança e acionou a Polícia Militar", de acordo com o governo estadual.

O caso foi registrado 89° Distrito Policial, no Jardim Taboão.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Assaltantes invadem condomínio, trocam tiros e fogem por creche no Morumbi

Flávio, Damares e aliados chegam à Itália para visita a Zambelli em prisão

Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã critica potências europeias sobre plano de sanções

SP: criminosos armados invadem creche para tentar acessar residências no Morumbi

Documento mostra atuação de filho de Lewandowski para entidade investigada

Relator do projeto de anistia quer mudar enfoque da proposta e mirar em redução de penas

Quem eram os 4 homens que morreram ao cobrar dívida de R$ 255 mil no PR

Relator da anistia prevê reduzir penas e fala em negociação com STF e Senado

Assassinatos de civis no conflito do Sudão dispararam este ano, diz relatório da ONU

Bombas da 2ª Guerra tiram mais de 20 mil de casa em Berlim

Irã diz que apresentou proposta de programa nuclear 'justa' para evitar retomada de sanções