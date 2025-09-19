6 'soníferos naturais' que acalmam e podem te ajudar a dormir melhor

Dormir mal não é apenas um detalhe do dia a dia: compromete o humor, drena a energia e afeta a saúde de forma geral. No Brasil, cerca de 73 milhões de pessoas convivem com a insônia, um distúrbio que pode estar ligado a problemas como pressão alta, depressão e obesidade.

Para enfrentar a dificuldade de dormir, especialistas recomendam apostar em uma boa higiene do sono —como evitar telas antes de deitar, criar um ambiente escuro e silencioso, além de adotar técnicas de relaxamento. Mas a alimentação também entra em cena. Certos chás, usados há séculos, carregam compostos bioativos capazes de induzir o corpo ao descanso.

Ao mesmo tempo, há inimigos declarados do sono que vale evitar a partir das 14h —principalmente à noite: café, chocolate e até alguns chás ricos em cafeína (como o verde, o preto e o branco).

Os campeões do sono em forma de chá

1. Camomila

Clássico absoluto entre as avós, a camomila é rica em apigenina, um flavonoide com ação anti-inflamatória, antioxidante e antibacteriana. Esse conjunto de propriedades ajuda a reduzir a agitação mental e promove um efeito calmante. Preparar é simples: água quente sobre as flores secas (ou sachê), sete a oito minutos de infusão e pronto.

2. Erva-cidreira

Também chamada de melissa, pertence à família da hortelã e carrega um aroma cítrico delicado. Tem ação antiviral, antibacteriana e é conhecida por aliviar ansiedade e insônia, além de suavizar dores. Basta uma colher de sopa da erva ou um sachê em água quente por cerca de dez minutos.

3. Passiflora

Extraída da mesma planta que dá o maracujá, a passiflora atua no sistema nervoso central, aumentando os níveis de GABA, um neurotransmissor que reduz a atividade cerebral. O resultado é relaxamento, menos sintomas de ansiedade e mais sono. A recomendação é preparar de 3 g a 5 g de folhas secas em uma xícara de água quente.

4. Valeriana

Conhecida como a "raiz do sono", concentra compostos como ácido valerênico e isovalérico, além de antioxidantes que têm efeito sedativo. É indicada para quem sofre de insônia persistente, cansaço e até sintomas de TPM e menopausa. O preparo segue o ritual: água fervente, uma colher da raiz e alguns minutos de infusão.

5. Lavanda

Famosa pelo aroma em óleos essenciais e sprays, também funciona como chá calmante. A infusão de suas flores ajuda a diminuir sintomas da ansiedade e induz ao relaxamento.

6. Chá verde descafeinado

Atenção ao detalhe: precisa ser sem cafeína. Assim, em vez de estimular, o chá verde libera os efeitos da L-teanina, um aminoácido que reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. Basta um sachê em água quente por dois a três minutos.

Ritual que vale o hábito

Tomar uma dessas infusões cerca de meia hora antes de deitar pode fazer diferença no ritual do sono. A combinação de substâncias naturais e o próprio ato de fazer uma pausa na rotina para preparar o chá já sinalizam ao corpo que é hora de desacelerar.

*Com informações de reportagem publicada em 02/03/2024