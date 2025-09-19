Topo

Notícias

Secom: Lula e Sánchez reforçaram importância de acordo Mercosul-UE diante de guerra tarifária

Brasília

19/09/2025 14h13

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 19. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois reforçaram a importância da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia diante do contexto de "guerra tarifária e ataques ao sistema multilateral de comércio".

"Os dois líderes compartilharam expectativa de assinatura do Acordo MERCOSUL-União Europeia por ocasião da Cúpula do MERCOSUL em Brasília, em dezembro próximo. Reafirmaram a importância estratégica do Acordo birregional no atual contexto de guerra tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio", diz a nota da Secom.

A Secom disse também que Lula e Sánchez destacaram a importância da Solução dos Dois Estados para o término do conflito na Faixa de Gaza.

Os dois também repudiaram o deslocamento forçado da população palestina e os planos israelenses de ocupação da região, no qual chamaram de "graves violações do direito internacional".

Está previsto um encontro entre Lula e Sánchez em Nova York, durante a Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento deve ser realizado na manhã da quarta-feira, 24, no evento chamado "Em Defesa da Democracia: Combatendo os Extremismos". Além dos dois, estarão os presidentes Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colômbia) e Yamandú Orsi (Uruguai).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz começa neste sábado com seis filmes brasileiros em competição

Lucro da Louis Dreyfus cai 14,5% no 1º semestre, para US$ 418 milhões

Tratado de alto-mar alcança as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

Conselho de Segurança da ONU mantém sanções ao Irã, mas ainda há tempo para adiamento

Casal Macron vai apresentar provas 'científicas' de que primeira-dama é mulher, diz advogado

Milei reconhece que há "pânico político" na Argentina em meio à tempestade financeira

'PEC da Blindagem é um erro que tem que ser derrubado no Senado', diz Caiado; veja entrevista

Zanin, Moraes e Gilmar votam para que só STF autorize buscas no Congresso

Número de refugiados cai pela primeira vez na Alemanha desde 2011

Federação Judaica denuncia alta preocupante do antissemitismo na Espanha

Governo Trump planeja US$6,4 bilhões em vendas de armas para Israel, dizem fontes