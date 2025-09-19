Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas para fazer a retirada

O governo federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os aniversariantes de janeiro, por exemplo, já podem realizar a retirada.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025

Março: de 3/03/2025 a 30/05/2025

Abril: de 1/04/2025 a 30/06/2025

Maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025

Junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025

Julho: de 1/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: de 1/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: de 1/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. Porém, se houver demissão, não será permitido sacar todo o valor da conta, apenas a multa rescisória.

Na regra tradicional, o saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar o valor total da conta, além da multa devida.

O saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do cotista, com prazo de 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador deve informar uma conta bancária para receber o crédito, que é liberado em até 5 dias úteis após o pedido feito dentro do mês de aniversário, conforme a Caixa.

Pelo aplicativo também é possível voltar à modalidade de saque-rescisão, desde que não exista contrato de antecipação em aberto. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque-aniversário?

O cálculo é feito com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o total dos saldos do FGTS, acrescida de uma parcela fixa, que depende da faixa de saldo.

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900