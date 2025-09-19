Salário mínimo de 2025 sofreu reajuste de 7,5%; veja valor do piso

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores somente em fevereiro, já com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, os depósitos só aparecem no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção começou a constar nos contracheques apenas em fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de atividades remuneradas. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.

O novo valor, de R$ 1.518, representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a um aumento de 7,5%, percentual superior à inflação registrada no período. No entanto, o montante ficou abaixo do esperado em razão das medidas de ajuste fiscal aprovadas no fim de 2024.

Mudança de critério. Antes, a regra de atualização considerava a reposição integral da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, usado como inflação oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Por essa metodologia, o piso deveria alcançar R$ 1.525.

Com a nova fórmula, foi incluído um limite adicional: um teto de crescimento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre 3,2% de alta, aplica-se apenas o valor máximo permitido de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente os valores de aposentadorias — principalmente as do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) — além de benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos expressivos que possam gerar impacto elevado no orçamento em períodos de contenção fiscal.