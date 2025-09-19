Tropas terão aumento: quanto vão ganhar os membros das Forças Armadas

Militares das Forças Armadas vão ter reajuste de 4,5% nos soldos em janeiro de 2026. Isso ocorre por conta da aprovação de uma medida provisória, que concedeu aumento no vencimento básico da tropa de 9% - metade já foi pago em abril de 2025.

Veja abaixo quanto eram os soldos, em 31 de março de 2025, e quanto vão ficar, em janeiro de 2026:

Soldo dos militares

Oficiais-generais

Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro - De R$ 13.471,00 vai passar para R$ 14.711,00

Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro - De R$ 12.912,00 irá para R$ 14.100,00

Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro - De R$ 12.490,00 irá para R$ 13.639,00

Oficiais superiores

Capitão de Mar e Guerra e Coronel - De R$ 11.451,00 irá para R$ 12.505,00

Capitão de Fragata e Tenente-Coronel - De R$ 11.250,00 irá para R$ 12.285,00

Capitão de Corveta e Major - De R$ 11.088,00 irá para R$ 12.108,00

Oficiais intermediários

Capitão-Tenente e Capitão - De R$ 9.135,00 irá para R$ 9.976,00

Oficiais subalternos

Primeiro-Tenente - De R$ 8.245,00 irá para R$ 9.004,00

Segundo-Tenente - De R$ 7.490,00 irá para R$ 8.179,00

Praças Especiais

Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial - De R$ 7.315,00 irá para R$ 7.988,00

Aspirante e Cadete (último ano), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) e Aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (último ano) - De R$ 1.630,00 irá para R$ 1.780,00

Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva - De R$ 1.334,00 irá para R$ 1.457,00

Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos - De R$ 1.199,00 irá para R$ 1.309,00

Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete - De R$ 1.185,00 irá para R$ 1.294,00

Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz-Fuzileiro Naval - De R$ 1.105,00 irá para R$ 1.207,00

Praças Graduadas

Suboficial e Subtenente - De R$ 6.169,00 irá para R$ 6.737,00

Primeiro-Sargento - De R$ 5.483,00 irá para R$ 5.988,00

Segundo-Sargento - De R$ 4.770,00 irá para R$ 5.209,00

Terceiro-Sargento - De R$ 3.825,00 irá para R$ 4.177,00

Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor - De R$ 2.627,00 irá para R$ 2.869,00

Cabo (não engajado) - De R$ 1.078,00 irá para R$ 1.177,00

Demais Praças

Taifeiro de Primeira Classe - De R$ 2.325,00 irá para R$ 2.539,00

Taifeiro de Segunda Classe - De R$ 2.210,00 irá para R$ 2.413,00

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) - De R$ 1.926,00 irá para R$ 2.103,00

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) - De R$ 1.765,00 irá para R$ 1.927,00

Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe - De R$ 1.078,00 irá para R$ 1.177,00

Benefícios chegam a dobrar os salários

Além do soldo, os militares recebem adicionais e gratificações, que podem até dobrar os vencimentos de um militar das Forças Armadas.

Existem diferentes tipos de adicionais, e cada um deles acrescenta uma porcentagem diferente no soldo final do militar. Em abril, a Justiça Federal decidiu que os militares não podem acumular adicionais de tempo de serviço (ATS) e de compensação por disponibilidade militar (ACDM).

Adicional militar : é pago mensalmente ao militar, dependendo da hierarquia que ele ocupa. O valor pode variar de 13% a 28% sobre o soldo da patente, segundo tabela disponibilizada pela Marinha do Brasil, com dados de 2022;

: é pago mensalmente ao militar, dependendo da hierarquia que ele ocupa. O valor pode variar de 13% a 28% sobre o soldo da patente, segundo tabela disponibilizada pela Marinha do Brasil, com dados de 2022; Adicional de habilitação : este adicional é pago por especialização concluída com aproveitamento. O valor pode ser de 12% a 30% sobre o soldo;

: este adicional é pago por especialização concluída com aproveitamento. O valor pode ser de 12% a 30% sobre o soldo; Adicional de permanência: parcela mensal devida ao militar que permanecer em serviço após haver completado o tempo mínimo requerido para a transferência para a inatividade remunerada. Corresponde a 5% sobre o soldo e pode ser acrescido em mais 5% a cada promoção, cumprido o requisito do tempo para a inatividade;

parcela mensal devida ao militar que permanecer em serviço após haver completado o tempo mínimo requerido para a transferência para a inatividade remunerada. Corresponde a 5% sobre o soldo e pode ser acrescido em mais 5% a cada promoção, cumprido o requisito do tempo para a inatividade; Adicional de compensação orgânica: este adicional serve para compensar o desgaste físico resultante do exercício contínuo, em atividades especiais como voo, salto de paraquedas, imersão, mergulho, etc. A porcentagem varia de 10% a 20%, dependendo do tipo de atividade e da patente, mas não é válido para todos os militares.

Além dos adicionais, existem dois tipos de gratificação:

Gratificação de localidade especial: é ofertada a militares que escolhem servir em locais inóspitos, com pouca infraestrutura ou insalubres. A gratificação depende da patente e da localidade escolhida, que são categorizadas como A e B. Quem escolhe localidade de categoria A recebe 20% de gratificação e quem escolhe B, ganha 10% de gratificação;

é ofertada a militares que escolhem servir em locais inóspitos, com pouca infraestrutura ou insalubres. A gratificação depende da patente e da localidade escolhida, que são categorizadas como A e B. Quem escolhe localidade de categoria A recebe 20% de gratificação e quem escolhe B, ganha 10% de gratificação; Gratificação de representação: é ofertado para oficiais generais e demais oficiais em cargo de comando, direção e chefia de organização militar, para militares que participarem de viagem de representação, instrução, emprego operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira no país.

*Com informações de matéria publicada em 18/06/2022