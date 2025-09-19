Topo

Russo vinculado a projeto para divulgar 'desinformação política' é preso na República Dominicana

19/09/2025 12h14

A República Dominicana prendeu um cidadão russo vinculado a um projeto focado em disseminar "desinformação política" e "manipulação em redes sociais" que já foi investigado nos Estados Unidos e na Argentina, anunciou nesta sexta-feira (19) o Ministério Público.

Dmitrii Novikov, de 25 anos, foi preso em sua residência em Bávaro, na costa leste da República Dominicana, e "liderava", segundo o Ministério Público, operações de "uma rede de ciberinfluência vinculada ao projeto conhecido como 'Lakhta' ou 'A Companhia'."

"Essas operações buscavam influenciar a opinião pública, com impactos diretos tanto na República Dominicana quanto em outros países da região, incluindo a Argentina e seu governo atual", afirmou o MP em comunicado.

Em junho, a Argentina afirmou ter detectado um grupo de espiões russos que realizavam "atividades suspeitas" no país para promover os interesses geopolíticos de Moscou por meio da fabricação de notícias falsas.

O MP dominicano indicou que Novikov operava a partir do país para "evitar que se percebesse a origem do conteúdo" e que ele se aproveitava de colaboradores locais "sob a aparência de atleta de artes marciais mistas", ocultando sua nacionalidade.

Durante a operação, foram apreendidas evidências que o vinculam à venda e distribuição de armas de fogo.

O Ministério Público também assegura que foi possível comprovar que Novikov gerenciava suas operações financeiras através de carteiras eletrônicas com criptomoedas.

