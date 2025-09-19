Topo

Rússia inclui o 'movimento satanista internacional' em sua lista de 'terroristas'

19/09/2025 11h47

As autoridades russas incluíram, nesta sexta-feira (19), o "movimento satanista internacional" em sua lista de "terroristas e extremistas", o que abre caminho para penas severas de prisão para aqueles que sejam reconhecidos pela justiça como vinculados a ele.

A Rússia tomou uma medida similar no final de 2023 em relação ao "movimento internacional LGBTQIA+", uma formulação imprecisa que gerou temores de maior repressão a essa comunidade no país.

O "movimento satanista internacional" agora figura nesta lista oficial disponível no site do serviço russo de monitoramento de transações financeiras, constatou a AFP.

A medida é consequência de uma decisão do Supremo Tribunal, que, em julho, proibiu o "movimento satanista internacional", embora formalmente não exista nenhuma organização com esse nome.

"Foi determinado que este movimento se baseia em uma ideologia extremista, o ódio e a hostilidade em relações às confissões religiosas tradicionais", justificou o organismo, segundo a Procuradoria-Geral russa, que foi quem apresentou o pedido.

Segundo o texto, os "seguidores do movimento (...) praticam ritos ocultistas (...) e rituais de assassinatos, cometem outros delitos, em particular contra menores".

O presidente Vladimir Putin, que mantém estreitas relações com a influente Igreja Ortodoxa russa, acusou várias vezes as potências ocidentais de serem "decadentes" e "satânicas", em particular devido à sua tolerância com as pessoas LGBTQIA+.

Nos últimos anos, a Rússia tem sido palco de vários crimes cometidos por pessoas que se autodenominam satanistas, incluindo rituais de assassinatos.

