Anistia: líder do governo no Senado já admite reduzir pena dos 'bagrinhos'

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, afirma que votaria a favor da redução de pena apenas para os chamados 'bagrinhos' ou 'massa de manobra' envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, no UOL News, do Canal UOL.

Wagner destaca que sua posição exclui qualquer benefício para os mandantes do ataque - como Jair Bolsonaro (PL) -, defendendo que só os réus de menor envolvimento possam ter penas reduzidas. A proposta ganhou força após avanços no debate sobre anistia e redução de pena no Congresso.

A ideia de fazer um projeto de lei de, vou chamar, dosimetria, de redução de pena para crimes, como aquele tumulto que foi feito no 8 de janeiro, isso é uma coisa que foi pensado bem antes desse momento. Vou chamar assim os bagrinho, não é que tem bagrinho, mas aquela moçada que foi levada, paga, incentivada a fazer aquela baderna, você eventualmente poderia ter um processo de redução de pena, pra quê? Porque aí só ia ficar sob investigação os que agora já estão condenados, os líderes do golpe, os que financiaram o golpe, apesar de que os que financiaram até agora não foram atingidos, estão escondidos. Jaques Wagner

Wagner reforça que, se a proposta não alcançar os mandantes, votará a favor da redução de pena para os réus menos envolvidos.

No projeto nunca houve redução de pena por mandante do crime. A redução de pena, repito, era para aquele pessoal que eu estou chamando de bagrinho, massa de manobra, como você quiser dizer, e que ia esvaziar a bandeira da Anistia. Agora que já houve a condenação, eu entendo que o pessoal seguidor do ex-presidente percebeu que não prospera o absurdo da anistia e estão tentando ir para uma dosimetria de pena que alcance ele também. Eu sou contra essa redução para os mandantes. Eu acho que redução para aqueles que foram massa de manobras, os bagrinhos, que esculhambaram a Praça dos Três Poderes. A mim não me incomoda tanto, mas aos mandantes que elaboraram um crime contra a democracia, na minha opinião, não deve ter redução de penas. Jaques Wagner

Eu, se for nesses termos, sem alcançar os mandantes... Minha posição hoje é de votar a favor. Jaques Wagner

