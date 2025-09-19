Receita Federal apreende cargas em dois navios em combate a fraudes em combustíveis

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Receita Federal realizou na tarde desta sexta-feira apreensões de duas cargas em navios durante uma operação de combate a fraudes nas importações de combustíveis, disse o secretário do órgão, Robinson Barreirinhas, em entrevista a jornalistas.

Segundo ele, as cargas que seriam de petróleo ou condensado, segundo as informações iniciais, estariam avaliadas em R$240 milhões. O desembaraço final dos carregamentos importados seria feito em Alagoas, acrescentou.

O secretário da Receita disse que o governo está convicto da participação de grandes organizações criminosas por trás da importação ilegal de óleo cru e derivados de petróleo, ao comentar a deflagração, nesta sexta-feira, da "Operação Cadeia de Carbono".

A operação é voltada à apuração da regularidade na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados, em um desdobramento da Operação Carbono Oculto, anunciada em agosto, que teve foco em distribuidoras e na comercialização de combustíveis.

Barreirinhas disse que Receita Federal quer "sanear" o setor de importação de combustíveis. Para isso, vai endurecer o regramento aduaneiro de importação de combustíveis, afirmou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)