Principais suspeitos de matar quatro homens no PR são pai e filho foragidos

Os principais suspeitos de envolvimento na morte de quatro homens que foram cobrar uma dívida de R$ 255 em Icaraíma, interior do Paraná, são pai e filho. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados em uma área rural do município na madrugada de hoje.

Quem são os suspeitos

Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Buscariollo, 22, chegaram a ser ouvidos pela polícia, mas negaram envolvimento no crime. Pai e filho estão foragidos e com mandado de prisão em aberto.

Eles fugiram de Icaraíma um dia depois de prestar depoimento. Antônio e Paulo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Antônio Buscariollo é um produtor rural conhecido na região de Icaraíma. Conhecido como Tonhão Buscariollo, o suspeito já foi candidato a vereador do município duas vezes, em 2020 e 2024. Conforme registros públicos, ele declarou à Justiça Eleitoral que era aposentado e que possuía patrimônio de mais de R$ 100 mil reais. Em 2020, citou uma chácara e um carro, já na segunda eleição disse ter dois terrenos e um veículo.

Nas eleições municipais de 2024, Antônio se candidatou a vereador de Icaraíma pelo Partido Social Democrático Imagem: Reprodução/Facebook

Nas redes sociais, Antônio dizia que trabalhava em uma empresa chamada Pesqueiro Buscariollo. O negócio fica localizado em Vila Rica do Ivaí, área rural de Icaraíma, mas UOL não conseguiu localizar mais informações sobre o estabelecimento.

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ao contrário do pai, Paulo não tem passagens pela polícia.

A investigação apontou que a família de Antônio e Paulo comprou uma propriedade rural de Alencar por R$ 255 mil. À polícia, eles negaram que tivessem comprado o imóvel e acusaram parentes pelo débito, versão contestada pelos investigadores.

Pai morava em uma propriedade rural com a esposa e Paulo Ricardo Buscariollo. O filho de 22 anos também trabalhava como produtor rural na região.

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

O UOL não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Corpos foram encontrados enterrados

Corpos estavam enterrados em uma área de mata. Local fica a 500 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.

As vítimas estavam desaparecidas desde o dia 5 de agosto. Eles foram identificados como Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, cobradores, e Alencar Gonçalves de Souza, 36, que os contratou.

Corpos têm aparentes marcas de violência, mas precisarão passar por perícia. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar. Aparentemente, há marcas de violência, como disparos de armas de fogo. Contudo, somente o laudo poderá concluir essa questão", afirmou o delegado Gabriel Menezes.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares ainda serão chamados para fazer a identificação oficial dos corpos.

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. As investigações sobre o crime seguem em sigilo e a polícia não vai divulgar as supostas motivações até o momento. Ninguém foi preso até agora.

O local onde os corpos foram achados é de difícil acesso e o maquinário que vinha sendo utilizado precisou de reforço. Por isso, novos aparelhos foram solicitados e os trabalhos de escavação vão continuar noite adentro.