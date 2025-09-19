Topo

Notícias

OPINIÃO

Que anistia está sendo costurada? 'Governabilidade já' traz risco futuro?

Vídeo do 8 de Janeiro exibido pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento da trama golpista - Antonio Augusto/STF
Vídeo do 8 de Janeiro exibido pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento da trama golpista Imagem: Antonio Augusto/STF
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

19/09/2025 18h21

Qual é o projeto de anistia que vai a votação no Congresso? É anistia ampla, anistia light ou apenas mexida na dosimetria (revisão das penas dos condenados)? Bolsonaro está incluído? E a PEC da Blindagem, passa no Senado e no STF?

Essas perguntas, um tanto distantes das preocupações dos eleitores, tomavam Brasília nesta sexta-feira.

Amanda Klein relata que o ex-presidente Michel Temer costurou um acordo que inclui ministros do Supremo e que resultaria na redução da pena de condenados por crimes contra a democracia — uma chamada "anistia light", no meio do caminho das pretensões do governo e da extrema direita e do centrão.

A colunista Raquel Landim apurou que o Supremo não se opõe a uma redução de penas que deixasse Bolsonaro com 21 em vez de 28 anos de prisão —mas cumpridos no regime fechado.

Para o comentarista Josias de Souza, é ultrajante colocar a suprema corte num pacto para favorecer golpistas. Segundo Josias, o arranjo para reduzir as penas "apodrece" a condenação dos golpistas antes mesmo que ela possa ser saboreada. No Brasil, lamenta o colunista, a democracia sempre morre na praia de um acordão.

Reinaldo Azevedo vai na mesma linha. Segundo ele, o presidente Lula deveria vetar qualquer proposta de redução de penas, nem que o Congresso derrube o veto. Para Reinaldo, essa é uma daquelas batalhas que "vale a pena perder"...

E Landim alerta: uma "anistia light", aprovada em nome da chamada "governabilidade" imediata, pode gerar o risco de novas aventuras golpistas no médio prazo.

E a Blindagem?

A colunista Daniela Lima relata que o relator da PEC da Blindagem no Supremo, ministro Dias Toffoli, deu a entender que vai analisar o projeto com prudência e vagar, esperando que situação política se acomode.

Amanda Klein: Temer costura acordo, e ministros do STF aceitam reduzir penas de golpistas

Amanda Klein: Líder do PL aceita redução de penas, mas diz que tem que vir do STF

Amanda Klein: Grupo Prerrogativas, ligado ao PT, concorda com PL: dosimetria cabe ao STF

Raquel Landim: STF dá OK a proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e quer regime fechado

Raquel Landim: 'Anistia light': pacto traz governabilidade, mas também risco de impunidade

Josias de Souza: É um ultraje vestir com toga um pacto para favorecer golpistas

Josias de Souza: No Brasil, democracia sempre morre na praia de um acordão

Reinaldo Azevedo: Que Lula vete redução de penas e Congresso derrube o veto: perder é ganhar

Leonardo Sakamoto: Bolsonaro não pode ser o único condenado com tratamento VIP de saúde

Daniela Lima: Aliados: Toffoli sinaliza prudência e vagar na análise da PEC da Blindagem

Tony Marlon: A PEC da Blindagem e a exaustão da esperança

Alvaro Costa e Silva: Câmara dos Deputados dá uma banana para a população

Outros olhares

Leonardo Sakamoto
Lula recupera terreno no 'termômetro de humor' do eleitorado, aponta Quaest Leia mais

Reinaldo Azevedo
Covid: Dino abre a vereda para responsabilizar os que povoaram a Terra dos Mortos Leia mais

Thales de Menezes
Novo filme de Margot Robbie só serve para admirar a atriz Leia mais

Roberto Sadovski
Como 'A Longa Marcha' mostra violência e diversão como origem do fascismo Leia mais

Rafael Tonon
Não era sabor, era cilada: como fugir dos restaurantes pega-turistas Leia mais

Priscilla Bacalhau
Ainda vale a pena estudar no Brasil Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Caetano, Gil e Chico Buarque vão liderar protesto contra PEC da Blindagem

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe

Anac abre consulta pública sobre nova concessão do aeroporto do Galeão com venda assistida

Senadora que regulou faltas de líderes na Câmara critica uso de medida por Eduardo Bolsonaro

Otan intercepta caças russos em espaço aéreo da Estônia

Trump eleva para mais de R$ 500 mil taxa do visto para trabalhadores especializados

Jantar de Trump com família real terminou com vinho português de R$ 12 mil