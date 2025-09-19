Pular corda pode ajudar a envelhecer com mais saúde; veja como começar

Muita gente ainda associa a corda a uma simples brincadeira de infância. Mas pesquisas recentes mostram que ela pode ser uma grande aliada da saúde, inclusive na vida adulta.

Um estudo publicado em 2021 no Journal of Sports Science, que analisou 21 trabalhos científicos, revelou que o treinamento com corda melhora força, velocidade e agilidade. Além disso, demonstrou benefícios até mesmo no desempenho de corredores de longa distância.

Assim como outras atividades aeróbicas (correr, pedalar ou nadar), pular corda contribui para a prevenção de doenças crônicas, melhora a saúde cardiovascular e fortalece ossos e músculos. O diferencial está na praticidade: basta uma corda e um espaço pequeno para começar.

Vantagens que vão além do físico

Os ganhos de quem adota esse exercício vão muito além da boa forma. Pular corda:

Queima calorias de forma intensa: em média, até 700 por hora;

em média, até 700 por hora; Aumenta a densidade óssea , ajudando a prevenir osteoporose;

, ajudando a prevenir osteoporose; Melhora a agilidade, coordenação e equilíbrio , funcionando quase como uma "ginástica para o cérebro";

, funcionando quase como uma "ginástica para o cérebro"; Fortalece braços e punhos , já que exige movimentação constante;

, já que exige movimentação constante; Aprimora o fôlego e a resistência física;

Favorece esportes que exigem impulsão, como vôlei e corrida.

De quebra, o exercício ainda ajuda no controle de peso e exige foco e concentração, o que pode se refletir em maior clareza mental no dia a dia. Não por acaso, especialistas defendem que manter o hábito de pular corda pode ajudar a envelhecer com saúde e vitalidade.

Imagem: iStock

Cuidados, adaptações e como começar

Apesar de acessível, o exercício não é indicado para todos. Pessoas com problemas articulares, hérnia de disco aguda, artrose avançada ou lesões no tornozelo devem evitar a prática. Idosos, gestantes e quem está com sobrepeso ou sedentário precisam iniciar de forma gradual e com acompanhamento profissional. Isso porque o fortalecimento muscular é fundamental para absorver o impacto e proteger ossos e articulações.

Alguns cuidados básicos fazem toda a diferença:

Use tênis com bom amortecimento e roupas leves;

Faça aquecimento antes do treino , com movimentos como agachamentos, rotações de tornozelos e caminhada leve;

, com movimentos como agachamentos, rotações de tornozelos e caminhada leve; Mantenha a postura correta -- costas eretas, abdome firme e olhar à frente.

Para quem está começando, uma boa estratégia é alternar 1 minuto de corda com 1 minuto de descanso, totalizando até 20 minutos. Com o tempo, o corpo ganha ritmo e resistência.

Vale também escolher a corda certa: a tradicional é indicada para iniciantes, enquanto as de rolamento são mais rápidas e exigem coordenação avançada. Um truque simples para checar o tamanho ideal é pisar no meio da corda e esticá-la: as pontas devem chegar até a altura do peito ou das axilas.

Por ser um exercício de alto impacto, a corda pode causar flacidez na pele do rosto e, em mulheres, acelerar a queda dos seios ou glúteos. Por isso, tops e bermudas de sustentação são acessórios indispensáveis.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/06/2018 e 05/08/2024