Professor de direito é investigado após denúncias de crimes sexuais

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando o advogado e ex-professor de direito da FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público) Conrado Paulino da Rosa após denúncias de crimes sexuais contra mulheres em Porto Alegre.

O que aconteceu

Casos teriam ocorrido de 2013 a 2025. Segundo a RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, pelo menos seis mulheres registraram ocorrência e prestaram depoimento à polícia. Por se tratar de crimes sexuais, a investigação é mantida em sigilo.

Primeira denúncia foi anônima. Na sequência, a polícia localizou mulheres que teriam se relacionado com o suspeito e chamou-as para depor.

Relatos são de supostos estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica. A emissora conversou com seis das quatro supostas vítimas. Uma delas contou que teria passado mal com bebida alcóolica comprada pelo advogado e, no dia seguinte, teria acordado machucada ao lado dele e precisou ser hospitalizada. "Estuprada pela pessoa que eu mais confiava", falou.

Mais um relato de estupro obtido pela TV teria acontecido durante ato sexual. "Eu fiquei machucada, com roxos pelo corpo. Eu fui sufocada. Me assustei. Fiquei sem ar. E a violência continuou. Violência física. Eu levei um tapa muito forte no rosto", disse a suposta vítima.

Outra mulher afirmou ter namorado Conrado e que, "do nada", ele teria mudado "da água para o vinho". Uma quarta vítima apontou suposta violência física e psicológica.

Advogado nega crimes. Em post no Instagram, Conrado disse confiar "que, com a apuração completa, após a minha oitiva e de minhas testemunhas, e a análise da documentação que será apresentada, a verdade dos fatos se sobressairá".

Professor foi demitido

Conrado foi demitido da FMP anteontem. Em nota publicada no Instagram hoje, a fundação confirmou a demissão. Disse que "o desligamento foi decidido em caráter administrativo", "sem a realização de juízo antecipado sobre eventuais responsabilidades relacionadas a fatos externos à instituição".

Com 41 anos de atuação na formação de profissionais comprometidos com a justiça e a cidadania, a FMP seguirá fiel aos seus princípios institucionais e ao respeito à dignidade humana.

FMP, em nota

Suspeito dava aulas para alunos de graduação e mestrado em direito. Ele também coordenava a pós-graduação em direito de família e sucessão da FMP.

Delegada responsável pelo caso vai apurar se Conrado usada de posição de poder para manipular vítimas. "Por ser uma pessoa notória, as vítimas acabam sentindo vergonha, medo de ser prejudicadas em suas carreiras, prejudicadas em suas vidas. Automaticamente, as vítimas se sentem acuadas e desprotegidas", disse a delegada Fernanda Campos Hablich, da 2ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre, em entrevista à RBS TV.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.