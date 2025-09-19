Topo

Notícias

Produção de laranja da Flórida atinge menor nível desde a Grande Depressão

19/09/2025 11h07

Nova York, 19 - A produção de laranjas na Flórida atingiu no último ano o menor nível desde a Grande Depressão, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). No ano comercial 2024/25, a produção no Estado foi de 12,2 milhões de caixas, queda de 32% em relação ao ano anterior e o menor volume desde 1932.Desde o início da década, a produção na Flórida já caiu 82% e representa hoje apenas uma fração das quase 150 milhões de caixas produzidas há 20 anos."A indústria continua tendo taxas de queda consideráveis, declínios na produção associados a menos árvores em produção em comparação com o ano anterior, e menos frutos por árvore em todas as variedades", afirmou o USDA em relatório.Nas últimas duas décadas, os produtores da Flórida vêm enfrentando uma doença conhecida como greening, que impede que as árvores produzam frutos regulares, resultando em laranjas pequenas, de forma incomum e amargas. Esses frutos caem das árvores precocemente e não são aproveitáveis. Não há cura conhecida para essa doença bacteriana, embora produtores agora tenham acesso a diversos tratamentos que podem retardar seu progresso.Danos causados por tempestades são outro fator que afeta a Flórida. No ano passado, o furacão Milton era uma tempestade de categoria 3 quando atingiu o centro da produção de citros do Estado. Como 71% da produção de laranjas da Flórida está concentrada em cinco condados, qualquer tempestade que passe pelo centro do Estado reduz significativamente a produção. O Estado também não se recuperou completamente do impacto causado pelo furacão Ian em 2022, já que as laranjeiras precisam de anos para crescer e dar frutos.Esses contratempos estão levando muito produtores de citros do Estado a vender suas terras para incorporadoras imobiliárias.Isso também explica por que o suco de laranja produzido na Flórida está se tornando cada vez mais difícil de encontrar, com o preço por galão batendo recordes durante todo o ano. O levantamento mais recente da Nielsen mostrou que o preço médio do suco de laranja no varejo era de US$ 11,80 por galão até o início de agosto, aumento de quase 20% ante igual período do ano passado.Os futuros de suco de laranja congelado concentrado na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) estabeleceram recorde de 548 cents por libra-peso no ano passado. Desde então, devolveram mais da metade desse valor. Nesta quinta-feira, o contrato mais líquido caiu 5,36%, para 240,35 cents/lb. Fonte: Dow Jones Newswires.Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump diz ter havido progresso após conversa com Xi sobre TikTok e comércio, se reunirão em breve

Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

BB já liberou R$ 40 bilhões em financiamentos na safra 2025/26

Irã considera 'ilegal' a reimposição de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU

França: sindicatos pressionam governo para abandonar medidas de economia e prometem novos protestos

Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo e texto vai ao Senado

Padrasto mantém enteada em cárcere privado por 22 anos

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

Xi diz a Trump que tema do TikTok deve ser resolvido segundo as 'regras de mercado' (mídia oficial)

Israel pede ao mundo que impeça o Irã de desenvolver uma bomba atômica, após reimposição de sanções