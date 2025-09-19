Topo

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe

19/09/2025 17h39

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, pediu nesta sexta-feira (19) que a ONU investigue o que qualificou como "crimes contra a humanidade" cometidos pelos Estados Unidos no Caribe, ao disparar mísseis contra lanchas que, segundo Washington, transportavam drogas.

"O uso de mísseis e armas nucleares para assassinar em série pescadores indefesos em uma pequena lancha são crimes contra a humanidade que devem ser investigados pela ONU", declarou Saab, citado em um comunicado de imprensa da procuradoria.

