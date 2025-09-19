Topo

Notícias

Primeira-ministra interina do Nepal promete corrigir "falha" que levou a protestos mortais da Geração Z

19/09/2025 11h28

Por Gopal Sharma

KATMANDU (Reuters) - A primeira-ministra interina do Nepal prometeu nesta sexta-feira combater a corrupção, criar empregos e elevar os padrões de vida em seus primeiros comentários públicos desde que assumiu o cargo, depois que os protestos liderados por jovens derrubaram o governo.

Sushila Karki disse que os protestos -- que deixaram pelo menos 72 pessoas mortas e forçaram seu antecessor, K.P. Sharma Oli, a renunciar -- foram desencadeados pela frustração com a crescente corrupção e outras falhas.

As autoridades disseram que mais de 2.100 pessoas ficaram feridas nos distúrbios que ocorreram durante dois dias na semana passada. Incêndios criminosos e vandalismo causaram grandes danos a propriedades públicas e privadas, incluindo o complexo que abriga o gabinete do primeiro-ministro, a Suprema Corte e o Parlamento.

"Devemos aceitar o fato de que os protestos ocorreram devido à incapacidade de cumprir o espírito e os objetivos de proporcionar boa governança e prosperidade consagrados na Constituição", disse Karki.

Ela falou no dia nacional do Nepal, marcando o 10º aniversário da proclamação da Constituição.

A ex-chefe de justiça da Suprema Corte foi nomeada para o cargo na semana passada, após conversas entre representantes dos manifestantes, o presidente e o chefe do Exército.

Karki -- a primeira mulher a liderar o Nepal -- foi encarregada de realizar eleições parlamentares em 5 de março.

Ela disse que o governo está empenhado em criar empregos, melhorar a qualidade de vida e aumentar a transparência em seu trabalho.

Os prejuízos causados pelos danos podem chegar a algo entre US$1 bilhão a US$1,5 bilhão, disse Kulman Ghising, ministro de Energia, Infraestrutura Física, Transporte e Desenvolvimento Urbano.

Ghising visitou alguns prédios públicos incendiados na capital Katmandu e fez um apelo aos nepaleses no país e no exterior para que contribuam para a reconstrução.

Um funcionário da Suprema Corte disse que algumas audiências estão sendo realizadas em tendas, pois a maioria das estruturas do tribunal, documentos e sistemas de TI foram destruídos durante os distúrbios.

O porta-voz da polícia, Binod Ghimire, disse que os policiais haviam recebido mais de 30.000 e-mails depois de pedir ao público que enviasse vídeos, fotografias e outros documentos para ajudá-los a investigar a violência.

Os distúrbios aumentaram os riscos para as perspectivas econômicas e fiscais do Nepal e podem pressionar suas métricas de crédito, disse a agência de classificação de risco Fitch nesta sexta-feira.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Gato Preto consumiu álcool e drogas antes de acidente em SP, diz TV

Defesa diz que Flordelis teve AVC e pede transferência; SAP alega lombalgia

Pressão de Trump transforma liberdade de imprensa em 'censura velada' nos EUA, analisa especialista

Conselho da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por programa nuclear

Atos contra anistia e PEC da Blindagem acontecem no domingo em 16 capitais

ONU permite que presidente palestino Abbas fale por vídeo após EUA dizerem que não concederão visto

Chefe de agência de comunicações de Trump usa poderes antigos de novas maneiras para controlar empresas de mídia

Barcelona não consegue liberação do Camp Nou e receberá PSG pela Champions em Montjuic

Conselho de Segurança da ONU aprova retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear

Estônia, membro da Otan, diz que três jatos russos violaram seu espaço aéreo

Três caças russos invadem o espaço aéreo da Estônia, diz Otan