Primeira-ministra interina do Nepal promete corrigir "falha" que levou a protestos mortais da Geração Z

Por Gopal Sharma

KATMANDU (Reuters) - A primeira-ministra interina do Nepal prometeu nesta sexta-feira combater a corrupção, criar empregos e elevar os padrões de vida em seus primeiros comentários públicos desde que assumiu o cargo, depois que os protestos liderados por jovens derrubaram o governo.

Sushila Karki disse que os protestos -- que deixaram pelo menos 72 pessoas mortas e forçaram seu antecessor, K.P. Sharma Oli, a renunciar -- foram desencadeados pela frustração com a crescente corrupção e outras falhas.

As autoridades disseram que mais de 2.100 pessoas ficaram feridas nos distúrbios que ocorreram durante dois dias na semana passada. Incêndios criminosos e vandalismo causaram grandes danos a propriedades públicas e privadas, incluindo o complexo que abriga o gabinete do primeiro-ministro, a Suprema Corte e o Parlamento.

"Devemos aceitar o fato de que os protestos ocorreram devido à incapacidade de cumprir o espírito e os objetivos de proporcionar boa governança e prosperidade consagrados na Constituição", disse Karki.

Ela falou no dia nacional do Nepal, marcando o 10º aniversário da proclamação da Constituição.

A ex-chefe de justiça da Suprema Corte foi nomeada para o cargo na semana passada, após conversas entre representantes dos manifestantes, o presidente e o chefe do Exército.

Karki -- a primeira mulher a liderar o Nepal -- foi encarregada de realizar eleições parlamentares em 5 de março.

Ela disse que o governo está empenhado em criar empregos, melhorar a qualidade de vida e aumentar a transparência em seu trabalho.

Os prejuízos causados pelos danos podem chegar a algo entre US$1 bilhão a US$1,5 bilhão, disse Kulman Ghising, ministro de Energia, Infraestrutura Física, Transporte e Desenvolvimento Urbano.

Ghising visitou alguns prédios públicos incendiados na capital Katmandu e fez um apelo aos nepaleses no país e no exterior para que contribuam para a reconstrução.

Um funcionário da Suprema Corte disse que algumas audiências estão sendo realizadas em tendas, pois a maioria das estruturas do tribunal, documentos e sistemas de TI foram destruídos durante os distúrbios.

O porta-voz da polícia, Binod Ghimire, disse que os policiais haviam recebido mais de 30.000 e-mails depois de pedir ao público que enviasse vídeos, fotografias e outros documentos para ajudá-los a investigar a violência.

Os distúrbios aumentaram os riscos para as perspectivas econômicas e fiscais do Nepal e podem pressionar suas métricas de crédito, disse a agência de classificação de risco Fitch nesta sexta-feira.