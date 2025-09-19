Previdência privada tem retração e arrecada R$ 100,5 bi no ano até julho, diz Fenaprevi

A arrecadação dos planos de previdência privada aberta chegou a R$ 100,5 bilhões no período entre janeiro e julho de 2025, uma retração de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) e foram antecipados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Já os resgates somaram R$ 88,9 bilhões no ano até julho, crescimento de 15,3% no intervalo analisado, resultando na captação líquida de R$ 11,6 bilhões. Com isso, o setor administra R$ 1,7 trilhão em ativos, o equivalente a 13,7% do produto interno bruto (PIB) brasileiro.

Ao detalhar o resultado financeiro de acordo com os planos, o relatório da Fenaprevi destaca que quase a totalidade (92%) da arrecadação dos sete primeiros meses do ano se deu em planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), com cerca de R$ 92,1 bilhões, enquanto outros 7% foram para planos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), com R$ 6,7 bilhões, e 2% em planos Tradicionais, com R$ 1,6 bilhão.

O patrimônio da indústria se refere a mais de 13,6 milhões de planos de previdência privada no País. Desses, 8,5 milhões são do tipo VGBL (63% do total de planos), enquanto 3,1 milhões (23% do total) são PGBL, segundo a Fenaprevi. Os demais, cerca de dois milhões de planos, se referem aos Tradicionais. Em termos de participantes, os produtos pertencem a 11,2 milhões de pessoas, das quais 8,9 milhões possuem planos individuais e 2,3 milhões têm planos coletivos.