PPI da Alemanha recua 2,2% na comparação anual de agosto

São Paulo

19/09/2025 07h13

O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) da Alemanha recuou 2,2% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio mais negativo do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,8%. Na comparação mensal, o PPI alemão caiu 0,5%, ante expectativa de retração de 0,1%.

