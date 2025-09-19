Portugal vai reconhecer Estado palestino, diz governo

LISBOA (Reuters) - Portugal reconhecerá o Estado palestino no domingo, disse o Ministério das Relações Exteriores de Portugal em um comunicado nesta sexta-feira.

A Declaração Oficial de Reconhecimento ocorrerá antes mesmo da Conferência de Alto Nível da próxima semana, acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores, Paulo Rangel, já havia dito nesta semana que o país estava considerando o reconhecimento de um Estado palestino durante uma visita ao Reino Unido.

Ao contrário da vizinha Espanha, cujo governo de esquerda reconheceu a condição de Estado palestino em maio de 2024, ao lado da Irlanda e da Noruega, e pediu a outros países da UE que fizessem o mesmo, Portugal adotou uma abordagem mais cautelosa, dizendo que queria primeiro elaborar uma posição comum com outros países da UE.

Apenas alguns dos 27 membros da União Europeia reconhecem o Estado palestino, em sua maioria ex-países comunistas, além da Suécia e do Chipre.

A Assembleia Geral da ONU aprovou o reconhecimento de fato do Estado soberano da Palestina em novembro de 2012, elevando seu status de observador no órgão mundial de "entidade" para "Estado não membro".

Israel enfrenta um crescente protesto global, enquanto sua guerra contra o Hamas em Gaza já causou dezenas de milhares de mortes, fome extrema e devastação.

(Reportagem de Sergio Gonçalves e Ana Cantero)