Topo

Notícias

Portugal vai reconhecer Estado palestino, diz governo

19/09/2025 20h37

LISBOA (Reuters) - Portugal reconhecerá o Estado palestino no domingo, disse o Ministério das Relações Exteriores de Portugal em um comunicado nesta sexta-feira.

A Declaração Oficial de Reconhecimento ocorrerá antes mesmo da Conferência de Alto Nível da próxima semana, acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores, Paulo Rangel, já havia dito nesta semana que o país estava considerando o reconhecimento de um Estado palestino durante uma visita ao Reino Unido.

Ao contrário da vizinha Espanha, cujo governo de esquerda reconheceu a condição de Estado palestino em maio de 2024, ao lado da Irlanda e da Noruega, e pediu a outros países da UE que fizessem o mesmo, Portugal adotou uma abordagem mais cautelosa, dizendo que queria primeiro elaborar uma posição comum com outros países da UE.

Apenas alguns dos 27 membros da União Europeia reconhecem o Estado palestino, em sua maioria ex-países comunistas, além da Suécia e do Chipre.

A Assembleia Geral da ONU aprovou o reconhecimento de fato do Estado soberano da Palestina em novembro de 2012, elevando seu status de observador no órgão mundial de "entidade" para "Estado não membro".

Israel enfrenta um crescente protesto global, enquanto sua guerra contra o Hamas em Gaza já causou dezenas de milhares de mortes, fome extrema e devastação.

(Reportagem de Sergio Gonçalves e Ana Cantero)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Pela primeira vez, PM do RJ é condenado por mau uso de câmera corporal

Clima: Inmet alerta para "perigo" de tempestades na região sul no domingo

Anistia: relator diz que projeto beneficiará todos, inclusive Bolsonaro, mas sem afrontar o STF

Alessandro Vieira será o relator da PEC da Blindagem na CCJ do Senado

Eduardo ataca 'acordo infame' e insinua que EUA podem punir Paulinho

Ministério da Defesa da Rússia diz que caças russos não violaram espaço aéreo da Estônia

Receita apreende em dois navios no Rio carga de combustível irregular

Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial

Trump vai impor taxa de US$100.000 por ano para vistos H-1B, em um provável golpe para a tecnologia

Consultores dos EUA abandonam amplo apoio à vacina contra a Covid

Portugal vai reconhecer Estado palestino, diz governo