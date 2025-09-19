Topo

Notícias

Petróleo fecha em queda por preocupações com grande volume de oferta

19/09/2025 17h16

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, uma vez que as preocupações com o grande volume de suprimentos e o declínio da demanda superaram as expectativas de que o primeiro corte da taxa de juros do ano pelo Federal Reserve dos Estados Unidos desencadearia mais consumo.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$66,68 por barril, com queda de 1,1%. Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam a US$62,68, com queda de 1,4%.

Ambos os contratos de referência, entretanto, subiram pela segunda semana consecutiva.

"O fornecimento de petróleo continua robusto e a Opep está reduzindo seus cortes na produção de petróleo", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates. "Não vimos nenhum impacto sobre as exportações russas de petróleo" devido às sanções.

O Fed cortou sua taxa de juros em um quarto de ponto percentual na quarta-feira e indicou que mais cortes viriam em seguida, em resposta aos sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA.

Os custos de empréstimos mais baixos normalmente aumentam a demanda por petróleo e elevam os preços.

John Kilduff, sócio da Again Capital, disse que futuros cortes de um quarto de ponto percentual nas taxas do Fed provavelmente não impulsionariam os mercados de petróleo porque enfraqueceriam ainda mais o dólar, tornando a compra do petróleo mais cara.

Do lado da demanda, todas as agências de energia, incluindo a Administração de Informações sobre Energia dos EUA, sinalizaram preocupação com o enfraquecimento da demanda, atenuando as expectativas de aumento significativo dos preços no curto prazo, disse Priyanka Sachdeva, analista da Phillip Nova.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Stephanie Kelly em Londres; reportagem adicional de Sudarshan Varadhan)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de US$ 1 milhão

Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de um milhão de dólares

Citado por Fux, jurista italiano defende condenação de Bolsonaro

Ivan Valente: Motta pode pautar IR, mas não será votado antes da anistia

Receita tem inteligência instalada para colocar à disposição de investigadores, diz Haddad

Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Caetano, Gil e Chico Buarque vão liderar protesto contra PEC da Blindagem

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo