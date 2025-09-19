Pela primeira vez, PM do RJ é condenado por mau uso de câmera corporal

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

A Justiça Militar do Rio de Janeiro condenou hoje, pela primeira vez, um policial militar por mau uso da câmera corporal.

O que aconteceu

Cabo Thiago Durade Martins foi condenado a um ano e dois meses de prisão. O cabo nega as acusações e diz que vai recorrer.

Ele foi acusado de manipular de maneira criminosa o equipamento em três operações. Cabo está lotado no Batalhão de Angra dos Reis.

Em um dos casos, deixou de usar a câmera corretamente por 20 minutos. Imagens obtidas pela PM mostram Martins colocando de forma proposital o equipamento no banco de trás da viatura durante uma operação em agosto de 2023.

Acusação apontou uso inadequado da câmera para ações ilegais, como recebimento de propina. Um agente que trabalhou com o cabo corroborou a história. Segundo o policial, Thiago usou a expressão 'recolher espólios' em alguns momentos, dando a entender que pegaria dinheiro ilegal.

Ministério Público já ofereceu 15 denúncias contra 44 policias por práticas semelhantes. Thiago Durade Martins foi o primeiro formalmente condenado.