'Blindagem deveria chamar PEC 007, licença pra matar', critica Tangerino

A chamada PEC da Blindagem, que dificulta investigações e punições contra parlamentares, representa uma licença para cometer crimes e ameaça a transparência, afirma Davi Tangerino, advogado e professor de direito, no UOL News, do Canal UOL.

Essa PEC deveria chamar PEC 007, licença para matar, porque, do jeito que está colocado, na prática nenhum parlamentar mais vai ser investigado. Quer dizer, a história mostra que os de esquerda serão. O que o parlamento quer é um espaço de licença para cometer quaisquer crimes. Davi Tangerino

Tangerino aponta também inconstitucionalidade no processo de votação secreta e alerta para o custo político da proposta, esperando reação do Senado diante da rejeição popular.

E, do ponto de vista formal, não vou nem discutir o ponto de vista material que eu acho inconstitucional, com manobra, com essa emenda aglutinativa malandra que contraria a regra do segundo turno de votação. O texto não poderia ter sido mutado, ele foi rejeitado e depois, enfim, reincorporado. Aliás, eu tenho a posição de que todas as votações secretas são inconstitucionais. Não há nenhum motivo para votação secreta. Hoje, regimentalmente, ela está prevista para poucas circunstâncias, como votação depois da sabatina, para ministros do Supremo, por medo de retaliação. O eleitor tem o direito constitucional líquido e certo de acompanhar as decisões do parlamentar que ele elegeu. Então, é um acinte, de fio a pavio. Davi Tangerino

Aparentemente, o Senado não está querendo embarcar nessa, até porque a eleição para o Senado funciona, na prática, como uma eleição majoritária. Então, as digitais dos deputados ficam muito mais diluídas nessa história. Mas o senador tem eleição no que vem. Duas vagas, uma renovação grande. E eu quero imaginar, então, que o custo político de embarcar numa medida amplamente reprovada, num país tão dividido, esse tema une. Salvo engano, dois terços da população são contra a PEC da bandidagem. Espero que o Senado seja sensível a isso. Davi Tangerino

