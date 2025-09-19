Topo

Partido italiano de extrema direita Liga vai homenagear Charlie Kirk em reunião anual

A Liga italiana anti-imigração prestará homenagem no domingo (21) ao ativista conservador americano Charlie Kirk assassinado no começo do mês, durante sua reunião anual em Pontida, no norte do país, que deve contar com a presença de líderes de extrema direita como o espanhol Santiago Abascal.

"Esta será uma Pontida diferente, porque desde o disparo que matou Charlie Kirk, as coisas mudaram", declarou o líder da Liga e vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, à emissora pública Rai.

O assassinato de Kirk, de 31 anos e aliado do presidente Donald Trump, causou forte comoção não apenas nos Estados Unidos, onde os partidários do republicano o exaltaram como "mártir", mas também no seio dos partidos de extrema direita da Europa.

Na Itália, o assassinato deu origem a disputas entre o governo ultradireitista de Giorgia Meloni e a oposição de esquerda.

Mais de 200 ônibus foram fretados para a concentração anual da Liga, cujo lema oficial é "Livres e fortes".

Além de Abascal, presidente do partido espanhol Vox, também está prevista a presença de Jordan Bardella, líder da formação francesa Reagrupamento Nacional (RN, na sigla em francês), e de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, recentemente condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Matteo Salvini é conhecido por suas declarações provocadoras e contra os imigrantes. Seu partido, que obteve 8% dos votos nas eleições legislativas de 2022, faz parte ? junto com Forza Itália (9%) ? do governo de Giorgia Meloni, cujo partido Irmãos da Itália domina a coalizão com mais de 26%.

