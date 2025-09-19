Pagamentos do INSS de setembro começam na semana que vem; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício — desconsiderando o dígito verificador — mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são equivalentes a pagamentos de até um salário mínimo, enquanto outros 12,3 milhões correspondem a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para confirmar a data correta do crédito, é necessário verificar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito que vem após o traço. Essas informações também podem ser acessadas pelo portal e pelo aplicativo Meu INSS, disponíveis mediante login com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o segurado pode entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte com atendentes em horário comercial.

Além da consulta ao extrato de pagamento, o aplicativo Meu INSS permite visualizar dados cadastrais e utilizar diversos outros serviços por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos do INSS - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos do INSS - acima de um salário mínimo