Pagamentos do Bolsa Família de setembro já começaram; veja calendário

Aplicativo Bolsa Família disponível para download - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Aplicativo Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
19/09/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

As datas seguem o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que está impresso no cartão do titular.

Os valores são disponibilizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado e finalizado até o dia 10, garantindo o pagamento antes do Natal.

Datas do Bolsa Família em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Próximos cronogramas

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): acréscimo para garantir renda mínima de R$ 600 por lar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 mensais por criança até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido a partir de setembro.

Regras para manter o Bolsa Família

O recebimento do auxílio depende do cumprimento de compromissos ligados à educação e à saúde:

garantir matrícula e presença escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o pré-natal durante a gravidez;

acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter o calendário de vacinação atualizado.

Caso essas exigências não sejam seguidas, como no caso de faltas frequentes na escola ou vacinas em atraso, o benefício pode ser bloqueado temporariamente. Por isso, é essencial atenção às condições para evitar suspensão dos pagamentos.

Pagamentos do INSS de setembro começam na semana que vem; veja calendário

