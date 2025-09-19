Topo

Notícias

Otan intercepta caças russos em espaço aéreo da Estônia

19/09/2025 17h57

Otan intercepta caças russos em espaço aéreo da Estônia - União Europeia fala de provocação sem precedentes, dez dias após Polônia ter relatado sobrevoo de 20 drones russos em seu território.A Rússia violou mais uma vez o espaço aéreo de um país membro da Otan. Apenas dez dias depois de drones russos sobrevoarem a Polônia, três caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia sobre o Golfo da Finlândia, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores estoniano.

"Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia (...) sem permissão e permaneceram lá por aproximadamente 12 minutos", afirmaram as forças de defesa do país. As capitais da Estônia e da Finlândia, Talin e Helsinque, são banhadas pelo golfo.

Caças italianos F-35 ligados à missão de apoio à defesa aérea da Otan nos países bálticos foram acionados para interceptar os jatos russos e alertá-los, disseram autoridades estonianas e italianas. Suécia e Finlândia também enviaram aeronaves de reação rápida, de acordo com a Otan.

A porta-voz da aliança militar, Allison Hart, afirmou no X que a suposta incursão foi "outro exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta da Otan".

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia informou que convocou o encarregado de negócios da embaixada russa e apresentou uma nota de protesto.

O governo russo inicialmente se recusou a comentar o incidente.

Resposta da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE responderá a cada invasão russa, e que a pressão sobre a Moscou "aumentará na mesma medida que as provocações".

O incidente ocorre em um momento de alta tensão na fronteira oriental da Otan, depois que Varsóvia reclamou na semana passada que cerca de 20 drones russos sobrevoaram seu território — embora o Kremlin tenha negado ter como alvo a Polônia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusou a Rússia de expandir sua "atividade desestabilizadora" com uma série de violações do espaço aéreo na Polônia, Romênia e Estônia.

"Não se trata de acidentes. É uma campanha sistemática da Rússia dirigida contra a Europa, contra a Otan, contra o Ocidente. E isso requer uma resposta sistêmica", postou Zelenski no X, pedindo uma resposta "forte".

A Rússia tem testado frequentemente as defesas aéreas ocidentais à medida que sua invasão da Ucrânia se prolonga, mas a Estônia reclamou que as incursões se tornaram mais provocativas nos últimos meses.

"A Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje... é sem precedentes em sua ousadia", disse o ministro das Relações Exteriores, Margus Tsahkna.

sf (AFP, DW)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Citado por Fux, jurista italiano defende condenação de Bolsonaro

Ivan Valente: Motta pode pautar IR, mas não será votado antes da anistia

Receita tem inteligência instalada para colocar à disposição de investigadores, diz Haddad

Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Caetano, Gil e Chico Buarque vão liderar protesto contra PEC da Blindagem

Carla Araújo: Paulinho da Força esfria bolsonaristas com PL da Dosimetria

Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe

Anac abre consulta pública sobre nova concessão do aeroporto do Galeão com venda assistida

Senadora que regulou faltas de líderes na Câmara critica uso de medida por Eduardo Bolsonaro