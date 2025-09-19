Topo

Notícias

Três caças russos invadem o espaço aéreo da Estônia, diz Otan

Estônia acusa Rússia de invadir seu espaço aéreo com 3 jatos - Reprodução
Estônia acusa Rússia de invadir seu espaço aéreo com 3 jatos Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 11h41

Aviões militares russos invadiram o espaço aéreo da Estônia hoje, disseram fontes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O que aconteceu

Três caças russos MiG-31 foram identificados. Eles permaneceram na Estônia, violando o espaço aéreo da Otan, por mais de 12 minutos.

Governo da Estônia protestou ao diplomata de maior escalão russo no país. A Estônia é integrante da aliança, que prevê uso da força no caso de invasão a países membros. "A Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, envolvendo três caças entrando em nosso espaço aéreo, é de uma audácia sem precedentes", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna.

"Os testes de fronteiras cada vez mais extensivos e a crescente agressividade da Rússia devem ser enfrentados com um rápido aumento da pressão política e econômica", acrescentou Tsahkna. O ministro cobrou que violações russa não podem ser toleradas e "devem ser enfrentadas com rápida pressão política e econômica".

Invasão ocorre dias após drones russos invadirem o espaço aéreo da Polônia. Vários países da Europa, como França, Alemanha e Suécia, anunciaram que reforçarão sua contribuição para a defesa aérea da Polônia em sua fronteira oriental com a Ucrânia e Belarus.

Rússia negou intenção de enviar drones à Polônia. O Kremlin minimizou o incidente e criticou a "retórica" do governo polonês.

Reportagem em atualização

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Atos contra anistia e PEC da Blindagem acontecem no domingo em 16 capitais

ONU permite que presidente palestino Abbas fale por vídeo após EUA dizerem que não concederão visto

Chefe de agência de comunicações de Trump usa poderes antigos de novas maneiras para controlar empresas de mídia

Barcelona não consegue liberação do Camp Nou e receberá PSG pela Champions em Montjuic

Conselho de Segurança da ONU aprova retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear

Estônia, membro da Otan, diz que três jatos russos violaram seu espaço aéreo

Três caças russos invadem o espaço aéreo da Estônia, diz Otan

Gigantes dos meios de comunicação dos EUA cedem às pressões de Trump por cálculo econômico

Estônia denuncia violação 'sem precedentes' de seu espaço aéreo por três caças russos (Chancelaria) 

Negociações para autoprodução de energia no Brasil paralisam por insegurança jurídica

Exportadores dos EUA reportam vendas de 206 mil t de milho a locais não revelados