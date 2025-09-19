Topo

Oracle negocia acordo de US$20 bi com a Meta sobre computação em nuvem para IA, diz fonte

19/09/2025 18h34

Por Echo Wang

(Reuters) - A Oracle está em negociações com a Meta para um acordo plurianual de computação em nuvem no valor de US$20 bilhões, ressaltando o esforço da empresa de mídia social para garantir acesso mais rápido a poder de computação, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Reuters nesta sexta-feira.

A Oracle forneceria à Meta capacidade de computação para treinamento e implantação de modelos de inteligência artificial, além dos provedores de computação em nuvem existentes da Meta, disse a pessoa.

Tanto a Meta quanto a Oracle não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

A Oracle oferece tecnologias de nuvem integradas, junto de modelos de implantação flexíveis, o que permite atender a uma série de demandas dos clientes.

O possível acordo ocorre apenas uma semana após uma reportagem do Wall Street Journal sobre a assinatura de um contrato pela OpenAI para adquirir US$300 bilhões em poder de computação da Oracle ao longo de cinco anos, marcando um dos maiores contratos de nuvem já assinados.

A empresa já fechou acordos com Amazon, Alphabet e Microsoft para permitir que seus clientes executem o Oracle Cloud Infrastructure junto com outros serviços. A receita dessas parcerias aumentou mais de dezesseis vezes no primeiro trimestre.

A Oracle revelou quatro contratos de vários bilhões de dólares na semana passada, em meio a uma mudança em todo o setor, liderada por empresas como OpenAI e xAI, para gastar agressivamente a fim de garantir a enorme capacidade de computação necessária para ficar à frente na corrida de IA.

A fabricante de software corporativo disse que espera assinar acordos com vários outros clientes nos próximos meses, e que a receita registrada em seu negócio de nuvem ultrapassará US$500 bilhões.

