Topo

Notícias

Operação Carbono Oculto deve ter mais fases importantes, diz CEO da Ipiranga

São Paulo

19/09/2025 12h59

Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, marca de distribuição de combustíveis da Ultrapar, afirmou que a empresa acredita que haverá outras fases da Operação Carbono Oculto, que listou distribuidoras de combustíveis com ligações com o crime organizado. As falas foram feitas no Ultra Day.

Para ele, a operação é uma da mais importantes já realizadas pela sua capacidade de demonstrar a profundidade do assunto. "Deve haver mais fases, que são importantes para nós", disse.

Ele afirmou que as empresas citadas na operação representam 7% do mercado no qual atuam.

Linden disse ainda ter visto melhora do ambiente de combate a ilegalidades nos últimos 18 meses, visto os avanços como o estabelecimento da monofasia do etanol.

Ainda assim, ele afirma que a importação de Nafta, estimada em 300 milhões de litros por ano, é um grande problema para o setor.

Segundo o executivo, esse material não tem sido destinado para o refino e, sim, ido para postos de gasolina.

Ele disse ainda que há assimetrias entre quem cumpre as regras do Renovabio e que há necessidade de se desenvolver uma legislação nacional contra os devedores contumazes de tributos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

ONU propõe fechar Unaids em 2026 por cortes de financiamento

Divisão de europeus sobre metas climáticas simboliza riscos à COP30 em Belém

Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

Caças russos violam espaço aéreo da Estônia, diz governo, que denuncia "audácia sem precedentes"

Derrite: 'Maior ladrão de casas de SP' é preso suspeito de ação no Morumbi

Ciclone provoca virada no tempo, temporais fortes e frio nos próximos dias

Reitor de universidade no Texas deixa o cargo por 'doutrinação transgênero'

O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

Câmara de Representantes dos EUA aprova lei para evitar paralisação do governo

'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo