ONU propõe fechar Unaids em 2026 por cortes de financiamento

19/09/2025 13h54

Por Jennifer Rigby

(Reuters) - A agência das Nações Unidas que se concentra na pandemia de HIV/Aids pode fechar até o final do próximo ano, conforme a ONU se reestrutura diante de uma crise de financiamento, de acordo com um documento da ONU publicado online.

O Unaids será "extinto" até o final de 2026, diz o documento publicado na quinta-feira, parte de um conjunto de propostas da ONU para os Estados membros, sobre as quais eles terão que decidir. O documento acrescenta que a experiência do Unaids deve ser transferida para o sistema mais amplo da ONU no ano seguinte.

A ONU está simplificando suas atividades à medida que lida com as consequências dos cortes na ajuda externa dos EUA sob o comando do presidente Donald Trump que têm abalado as agências humanitárias.

O Unaids afirmou em uma nota em resposta ao documento que já tinha um plano de transição em vigor que veria uma redução de 55% na equipe no curto prazo e uma revisão em 2027 que acabaria por levar ao seu fechamento.

A organização disse que qualquer cronograma acelerado, conforme descrito no documento da ONU, que foi redigido pelo secretário-geral, teria que ser aprovado pela diretoria do Unaids.

O Unaids começou a operar em 1996. Desde que os primeiros casos de HIV foram relatados, há mais de 40 anos, 88 milhões de pessoas foram infectadas e 42 milhões morreram de doenças relacionadas à Aids, segundo a organização.

A organização disse que o lançamento de novos tratamentos que salvam vidas e o melhor acesso aos cuidados de saúde fizeram com que as mortes relacionadas à Aids caíssem pela metade, de 1,3 milhão em 2010 para 630.000 em 2023. Mas alertou que quase um quarto das pessoas que vivem com HIV não tem acesso a esses tratamentos e que as novas infecções estão aumentando em algumas regiões.

"A Aids ainda não acabou; a resposta global à Aids foi abalada nos últimos meses", disse a nota do Unaids, acrescentando que muito mais precisa ser feito se o mundo quiser atingir a meta de acabar com a Aids até 2030.

