Topo

Notícias

ONU permite que presidente palestino Abbas fale por vídeo após EUA dizerem que não concederão visto

19/09/2025 11h50

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Assembleia Geral das Nações Unidas votou na sexta-feira para permitir que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, discurse na reunião anual de líderes mundiais na próxima semana por meio de vídeo, depois que os EUA disseram que não lhe dariam um visto para viajar a Nova York.

A resolução recebeu 145 votos a favor e cinco votos contra, enquanto seis países se abstiveram.

(Reportagem de Michelle Nichols)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Conselho da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por programa nuclear

Atos contra anistia e PEC da Blindagem acontecem no domingo em 16 capitais

ONU permite que presidente palestino Abbas fale por vídeo após EUA dizerem que não concederão visto

Chefe de agência de comunicações de Trump usa poderes antigos de novas maneiras para controlar empresas de mídia

Barcelona não consegue liberação do Camp Nou e receberá PSG pela Champions em Montjuic

Conselho de Segurança da ONU aprova retomada das sanções contra o Irã por seu programa nuclear

Estônia, membro da Otan, diz que três jatos russos violaram seu espaço aéreo

Três caças russos invadem o espaço aéreo da Estônia, diz Otan

Gigantes dos meios de comunicação dos EUA cedem às pressões de Trump por cálculo econômico

Estônia denuncia violação 'sem precedentes' de seu espaço aéreo por três caças russos (Chancelaria) 

Negociações para autoprodução de energia no Brasil paralisam por insegurança jurídica