Obras e relógios são achados com grupo do 'maior ladrão de mansões de SP'

Obras de arte avaliadas em R$ 6 milhões e relógios de luxo foram apreendidos após a prisão do homem apontado como líder de uma quadrilha que roubava casas de luxo em São Paulo.

O que aconteceu

Quadrilha de Minotauro roubou milhões de reais em obras de arte e relógios de luxo. Os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil na casa de Minotauro, na manhã de hoje.

Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, foi preso hoje. Ele é apontado pela polícia como líder de uma quadrilha especializada em roubos a mansões.

Secretário de Segurança Pública de São Paulo afirma que ele era o "maior ladrão de casas de São Paulo". Minotauro era procurado pela Justiça e não saída de casa com frequência por causa da sua condição de foragido.

Polícia apreendeu obras avaliadas em R$ 6 milhões após a prisão de Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, apontado como líder de uma quadrilha que roubava casas de luxo em São Paulo Imagem: 19.set.25 - Uesley Durães/UOL

Prisão aconteceu após invasão a condomínio no Morumbi. Minotauro foi encontrado em uma casa em Paraisópolis, a poucos quilômetros do Morumbi, após um "trabalho de inteligência" do Deic, afirmou a polícia. Segundo a SSP, além de coordenar as ações criminosas, ele ajudava os membros da quadrilha a roubar as casas quando o endereço era próximo ao local onde ele se escondia.

Ele tem passagens por roubo e furto qualificado, segundo consulta feita pelo UOL ao TJSP. O UOL não conseguiu acesso à defesa dele até o momento porque não há nome de advogado habilitado em casos antigos dele no tribunal, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Criminosos fizeram reféns em invasão a condomínio

Moradores acionaram a polícia por tentativa de roubo a uma residência hoje. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), a Polícia Militar chegou ao local, mas os assaltantes fugiram.

Dois moradores foram feitos reféns, mas ninguém ficou ferido. Conforme mostrou o Bom Dia SP, da TV Globo, o último refém foi libertado por volta das 7h, depois que o assaltante foi preso pela Polícia Militar. Além dele, outro suspeito foi capturado e levado para o 89º DP, disse a PM ao UOL. Segundo a SSP, não houve vítimas.