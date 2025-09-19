O que a cor dos olhos pode revelar sobre você e seu estado de saúde

A tonalidade dos olhos, sejam azuis, verdes ou castanhos, é resultado da ação de múltiplos genes. Mais do que uma característica estética, a cor da íris pode indicar predisposições genéticas para algumas doenças.

Segundo oftalmologistas, pessoas com olhos e também pele claros, por exemplo, apresentam maior sensibilidade à luz e tendem a sentir mais incômodo em ambientes muito iluminados. Estudos sugerem ainda que esse grupo pode ter risco aumentado para condições como a degeneração macular relacionada à idade e para tumores oculares, como o melanoma uveal.

Já os olhos castanhos, predominantes no Brasil, também podem carregar particularidades. É o caso da heterocromia, quando cada olho apresenta uma cor diferente, ou de alterações congênitas ligadas a síndromes raras. Embora ofereçam proteção natural contra a luz intensa, as íris mais escuras podem estar associadas a maior risco de catarata e glaucoma de ângulo aberto.

Alterações na cor e conexões com o corpo

A coloração dos olhos vai além da íris. A esclera (parte branca) e a córnea, por exemplo, são compostas em grande parte por colágeno. Quando sofrem lesões, inflamações ou cicatrizações, podem adquirir um tom azulado. Essa mudança pode estar ligada ao nevus de Ota (proliferação de células produtoras de melanina) ou a síndromes relacionadas ao colágeno, como a osteogênese imperfeita (ossos frágeis), a síndrome de Ehlers-Danlos e a síndrome de Marfan.

Outras síndromes também podem alterar a cor dos olhos:

Horner congênita: olho mais claro, pupila menor e queda discreta da pálpebra.

olho mais claro, pupila menor e queda discreta da pálpebra. Waardenburg: alteração hereditária rara que provoca surdez e mudanças na pigmentação da pele, cabelo e íris.

Já o aspecto avermelhado dos olhos pode ter múltiplas causas. Vai de quadros simples, como ressecamento, alergias e conjuntivite, até condições graves, como uveítes, glaucoma e tumores. Também pode refletir problemas sistêmicos (como hipertensão, diabetes, insuficiência renal ou hepática) e até pequenas hemorragias causadas por fragilidade dos vasos sanguíneos.

Outro sinal importante é a coloração amarelada dos olhos e da pele, típica da icterícia, provocada pelo excesso de bilirrubina no sangue. Essa alteração pode indicar doenças hepáticas, distúrbios das vias biliares, reações adversas a medicamentos, anemias ou condições benignas como a síndrome de Gilbert. Em algumas pessoas, no entanto, o tom levemente amarelado pode ser apenas resultado de maior concentração natural de melanina, sem relação com doenças.

Imagem: iStock

Envelhecimento, sinais de risco e cuidados

O processo natural de envelhecimento também deixa suas marcas nos olhos. Um exemplo é o chamado arco senil, um anel esbranquiçado na periferia da córnea que pode dar a impressão de clareamento da íris. Ele afeta até 35% da população acima dos 60 anos e não compromete a visão, sendo apenas um depósito de gordura ao redor da córnea. Porém, quando aparece precocemente, pode estar associado a problemas metabólicos, como colesterol e triglicérides elevados, aterosclerose ou alcoolismo.

Ainda que muitas alterações sejam benignas, outras podem sinalizar emergências. Casos como alterações neurológicas súbitas, reações alérgicas graves (choque anafilático) ou dor intensa com paralisia ocular exigem atendimento imediato.

Por isso, especialistas recomendam consultas anuais ao oftalmologista, mesmo quando não há sintomas aparentes. Além de prevenir complicações, o acompanhamento regular ajuda a identificar precocemente tanto doenças oculares quanto condições sistêmicas refletidas nos olhos.

*Com informações de reportagem publicada em 29/09/2020