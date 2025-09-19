Topo

Nvidia e Wayve negociam investimento de US$ 500 milhões em startup de carros autônomos

19/09/2025 12h17

A Nvidia está em negociações com a Wayve Technologies para um possível investimento de US$ 500 milhões na startup de carros autônomos, em um movimento que pode ampliar ainda mais a colaboração das empresas no setor. As companhias assinaram uma carta de intenções para avaliar o financiamento que, se concretizado, faria parte da próxima rodada de captação da Wayve, reforçando uma parceria iniciada em 2018.

A Wayve, sediada em Londres, apostou na tecnologia da Nvidia para alimentar seus modelos de inteligência artificial (IA). Sua infraestrutura de treinamento de IA e de aprendizado de frota é baseada no Microsoft Azure, que utiliza hardware da Nvidia.

A startup desenvolve um software conhecido como Embodied AI, que permite aos carros interagir, compreender e aprender com o comportamento humano em ambientes reais, dando aos veículos um "cérebro robótico" capaz de se adaptar a situações inesperadas.

A empresa afirmou que sua próxima plataforma será construída sobre o Drive AGX Thor da Nvidia, um kit para design, testes e implementação de veículos autônomos usado por empresas como a chinesa BYD, a Xiaomi e a sueca Volvo Car, segundo a própria Nvidia.

A Nvidia já havia investido na Wayve, que no ano passado levantou US$ 1,05 bilhão de investidores como o SoftBank Group do Japão, a Microsoft e a própria Nvidia.

Em junho, a Uber Technologies e a Wayve anunciaram um acordo para iniciar testes de veículos totalmente autônomos em vias públicas de Londres, assim que todas as licenças e autorizações das autoridades locais estiverem aprovadas.

Na ocasião, as empresas afirmaram ter escolhido a capital britânica por suas diferenças significativas em relação ao traçado das vias e às leis de trânsito em comparação com cidades dos EUA, onde a maioria dos testes vinha sendo realizada.

Um ambiente de direção mais complexo permitiria às companhias desenvolver melhor a tecnologia necessária para implantar os carros autônomos em larga escala. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

