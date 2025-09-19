Topo

Nos EUA, Câmara aprova projeto provisório de financiamento do governo, mas lei trava no Senado

São Paulo

19/09/2025 15h15

A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelo Partido Republicano, aprovou nesta sexta-feira (19) uma medida provisória que mantém o governo financiado até o final de novembro, uma oferta inicial antes de paralisar o governo em duas semanas.

A votação foi de 217-212, em grande parte ao longo das linhas partidárias. O presidente da Câmara, Mike Johnson, e seus colegas republicanos apresentaram a votação como uma forma de ganhar tempo para resolver a legislação abrangente de gastos para o ano fiscal que começa em 1º de outubro.

Os democratas, ainda ressentidos com a aprovação da lei orçamentária do presidente Donald Trump, estão exigindo mais de US$ 1 trilhão em gastos com saúde como preço de seu apoio, incluindo a extensão dos subsídios aprimorados do Affordable Care Act e a restauração dos fundos cortados do Medicaid.

Embora os democratas não possam bloquear os republicanos na Câmara, eles podem atrasar projetos de lei no Senado, onde são necessários 60 votos para avançar a maioria das legislações. Assim, após a aprovação na Câmara, não houve votos suficientes para aprovação no Senado.

Segundo o States Newsroom, o líder da maioria no Senado, John Thune, afirmou que haverá outra votação em algum momento, mas "não hoje".

*Com informações na Dow Jones Newswires.

