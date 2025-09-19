Topo

No Japão, BoJ mantém taxa básica de juros em 0,5% ao ano

19/09/2025

O Banco do Japão (BoJ) manteve nesta sexta-feira, 19, a principal taxa de juros inalterada pela quinta vez consecutiva, conforme esperado pelos analistas. A taxa básica permaneceu em 0,5% ao ano, nível em que se encontra desde janeiro.

O BoJ manteve a leitura de que a economia japonesa "se recuperou moderadamente, apesar de algumas fraquezas". As expectativas de inflação subiram de forma moderada, e a instituição ressaltou que permanecerá vigilante em relação à aceleração da inflação subjacente.

A autoridade monetária ainda destacou que evitará desestabilizar os mercados financeiros em relação às vendas de ETFs, e que o ritmo das vendas pode ser modificado em reuniões futuras.

