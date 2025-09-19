Topo

Notícias

'Não é bem anistiar, é diminuir a pena', diz Paulinho, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira

Brasília

19/09/2025 13h17

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) publicou um vídeo ao lado do presidente do partido Progressistas, o PP, Ciro Nogueira, e afirmou que o objetivo do projeto sobre as punições aos condenados pelos atos golpistas "não é bem anistiar as pessoas". As declarações foram divulgadas no Instagram, em vídeo, nesta sexta-feira, 19.

"Continuando essa tarefa que me deram como relator do projeto de dosimetria, vim aqui conversar com Ciro Nogueira, um dos senadores mais importantes da República", declarou o parlamentar. "Vim aqui então falar da ideia, um pouco do que a gente está pensando, num projeto que possa anistiar as pessoas. Não é bem anistiar, é diminuir a pena das pessoas", disse.

O relator também afirmou que "um projeto intermediário poderia pacificar o País". Em resposta, Nogueira disse que defende uma anistia geral, mesma reivindicação da oposição que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Já deveríamos ter virado essa página da nossa história. Você sabe que eu defendo a anistia ampla, geral e irrestrita", disse o presidente do PP.

Na noite da quinta-feira, 18, Paulinho da Força havia publicado outro vídeo, ao lado do ex-presidente da República Michel Temer e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Na ocasião, Temer e Aécio enalteceram a nova denominação de "PL da dosimetria", em vez de "PL da anistia".

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

O que muda nas regras para cobertura fora do rol da ANS após decisão do STF

'Dizia que nossa separação seria a morte', diz vítima que fugiu de padrasto

Lula: maioria dos deputados é gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo

Lula diz que voltou a ser candidato porque tem 'compromisso de fé de ajudar o povo pobre'

'Não é bem anistiar, é diminuir a pena', diz Paulinho, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira

Corte da Colômbia ratifica liberdade de ex-presidente Uribe enquanto ele apela contra condenação

6 plantas excelentes para cultivar em jardins e ambientes com sol intenso

Talibãs libertam casal britânico detido por quase oito meses no Afeganistão

Trump e Xi fazem progressos no acordo do TikTok e planejam se reunir na Coreia do Sul

Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

BB já liberou R$ 40 bilhões em financiamentos na safra 2025/26