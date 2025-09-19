Corpos são trocados após acidente e família pede exumação

Os corpos de duas vítimas de um acidente de carro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foram trocados.

O que aconteceu

Uma das vítimas, alagoana, foi enterrada por engano no Rio de Janeiro. A outra vítima, que deveria ter sido sepultada em território fluminense, teve o corpo enviado para Maceió.

Familiares de Andrea Catharina Freitas Andrade Tenório, 49, receberam o corpo errado para o velório. O funeral aconteceria na na última segunda-feira. Agora, a família pede a exumação do corpo enterrado no Rio e seu envio para Alagoas.

Acidente ocorreu na noite da última sexta-feira, na rodovia Rio-Santos. Além de Andrea, morreram o marido dela, José Carlos da Silva, 59, e Angélica de Oliveira Marcelo Farias, 39, que estava no outro carro envolvido na batida.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que "não houve erro no momento da perícia nem na identificação". Em nota ao UOL, o órgão informou que "ambas foram identificadas após exame papiloscópico e possuem termos de reconhecimento assinado pelos familiares", e que a confusão deve ter ocorrido em etapa posterior.

Também de acordo com os investigadores, foi solicitada à Justiça "a exumação, remoção e traslado dos dois corpos para os locais de origem". O caso é apurado pelo Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica.