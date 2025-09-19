Sem futuro? Estudo sugere que marcas 'resgatem as origens' para sobreviver
Em um mercado algorítmico que produz marcas em série, o que torna sua empresa única? Com essa provocação em foco, a consultoria Gad lançou, nesta semana, a 6ª edição do 'Gad Insights'.
Dessa vez, o estudo aponta 10 caminhos para as marcas se destacarem em um cenário de saturação e excesso de discursos. 'A sobrevivência das marcas depende de um retorno às raízes, à história e ao que resiste ao tempo', afirma o relatório.
A análise parte de dois dados alarmantes: segundo a Optimove, 67% dos consumidores globais relatam sentir 'fadiga de marketing', resultado da repetição e saturação de mensagens publicitárias; já um levantamento do Havas mostra que 74% dos consumidores não se importariam se grande parte das marcas desaparecesse.
Esses números refletem um ambiente de descrença, em que marcas se tornaram intercambiáveis e identidades se tornaram homogêneas. Para o Gad, isso só mudará se as empresas caminharem em um movimento de 'retorno à essência e ao DNA das marcas como diferencial competitivo'.
O levantamento também projeta um movimento de reconquista da confiança, com empresas retomando seu papel como garantidoras de autenticidade, segurança e transparência — especialmente em meio à expansão das plataformas de inteligência artificial. O estudo aponta que 'é o momento de construir as respostas, indo além da espuma, de volta às raízes'.
Caminhos para o resgate
O relatório organiza esse movimento em 10 insights centrais, cada um deles ilustrado com cases recentes.
- Marcas com legado: em um ambiente de produtos parecidos e embalagens intercambiáveis, a diferenciação passa pelo DNA. Casos como a Range Rover em Wimbledon e a Bottega Veneta mostraram que legado é ativo estratégico.
- Nova velha identidade: marcas que se perderam em rebrandings genéricos voltaram atrás. Valda e Pepsi revisitaram elementos clássicos para reafirmar personalidade, enquanto a brasileira Dendezeiro criou identidade a partir das raízes de seus fundadores.
- Novas fronteiras da experiência: a busca por experiências mais relevantes substitui a dopamina de campanhas efêmeras. Natura e Shiseido são exemplos citados como marcas que oferecem interações que unem propósito e essência.
- Reconquista da confiança: em tempos de desinformação e IA, confiança vira moeda rara. General Mills adotou mecanismos contra fake news e a Mondelez criticou os 'lanchinhos', enquanto a Vivo surpreendeu ao criticar a dependência.
- A 'cara' da marca: com a saturação do marketing de influenciadores, CEOs assumem protagonismo como porta-vozes autênticos. João Adibe Marques, da Cimed, é citado como exemplo nacional dessa virada.
- Espaços de coautoria: consumidores querem sentir que participam. A volta dos analógicos, como o renascimento das livrarias Barnes & Noble, respondeu a esse desejo de presença e autoria.
- Clubes ou vitrines?: redes sociais se fragmentaram e a promessa de comunidade migrou para experiências mais íntimas, como festas exclusivas da Heineken ou clubes de bem-estar.
- Além do endobranding: o employer branding precisa ir além dos slogans. Empresas como Hilton, Ambev e Chilli Beans experimentaram novas formas de criar pertencimento real no trabalho.
- Raízes locais: cidades também buscam se livrar do excesso de 'brandificação'. Iniciativas como Vacant to Vibrant, em São Francisco, mostraram que revitalização urbana passa pelo apoio a pequenos negócios e à comunidade.
- Rituais de reconhecimento: de brinquedos para adultos até programas de preservação cultural da LVMH, marcas e consumidores têm buscado rituais que devolvem identidade e pertencimento.
Luciano Deos, CEO do Gad
