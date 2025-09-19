Miran detalhará visão sobre corte de juros do Fed na próxima semana; diz que não recebeu direção de Trump

Por Ann Saphir e Howard Schneider

(Reuters) - O novo diretor do Federal Reserve Stephen Miran, que está de licença da Casa Branca para atuar no banco central, disse nesta sexta-feira ser um formulador de política monetária independente depois de divergir do restante do Comitê Federal de Mercado Aberto a favor de cortes mais acentuados nos juros na reunião de quarta-feira.

Miran, que prometeu apresentar um argumento detalhado para seus pontos de vista em um discurso na segunda-feira, votou na reunião de política monetária apenas algumas horas depois de entrar no banco central. Ele disse que não recebeu nenhuma orientação do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o que fazer na reunião.

"Vou dar uma explicação completa das minhas opiniões econômicas e abordar meticulosamente os detalhes econômicos e aritméticos necessários para chegar a esses números", em comentários em Nova York na segunda-feira, Miran disse na CNBC sobre sua divergência em favor de um corte de 0,50 ponto percentual na reunião e sua projeção de que os juros devem ser cortados em mais de 1 ponto percentual até o final do ano.

Ele argumenta que uma taxa de juros quase "neutra" é agora o cenário adequado para uma economia que, segundo ele, não tem risco de inflação e que terá custos de moradia mais baixos, uma vez que políticas rígidas de imigração reduzem a demanda por moradia.

Suas opiniões estão fora do consenso dominante do Fed, que está se inclinando para um ritmo gradual de cortes este ano, devido à preocupação com o enfraquecimento do mercado de trabalho e apesar da inflação, parte dela decorrente das tarifas do governo Trump, que deve aumentar pelo menos temporariamente até o final do ano e permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

O RECÉM-CHEGADO FOI A ÚNICA VOZ A FAVOR DE UM GRANDE CORTE

"Eu fui o único defensor de um corte de 50 pontos-base", reconheceu Miran, acrescentando que ele sentia que "devia ao mundo explicar por que minhas opiniões são tão diferentes".

Com relação aos juros baixos do final do ano que ele defendeu, Miran disse que não vê "uma inflação tarifária muito significativa... Vejo a desinflação proveniente das políticas de fronteira... Não vejo razão para estar tão longe da neutralidade no momento".

"Quanto mais tempo você se mantiver muito restritivo, maiores serão os riscos de perdas significativas para o mandato de emprego", afirmou.

Miran disse que ele e Trump conversaram antes da reunião de terça-feira, mas apenas para que o presidente lhe desejasse boa sorte.

"Não falei com ele sobre como eu votaria. Não falei com ele sobre meus 'pontos'", na tabela de juros e projeções econômicas do Fed, disse Miran.

"Farei uma análise independente com base na minha interpretação dos dados, com base na minha interpretação da economia, e isso é tudo o que farei... Ele não me pediu para tomar nenhuma medida específica. Eu não me comprometi a tomar nenhuma medida específica."

Na quarta-feira, o Fed reduziu sua taxa básica de juros para a faixa de 4% a 4,25%, o primeiro corte desde que Trump retornou ao cargo e um ajuste apoiado pela maioria das autoridades do Fed, incluindo os outros indicados por Trump para o banco central. O corte foi acompanhado por uma perspectiva de política monetária cada vez mais flexível neste ano e por um comunicado moldado pela maioria, que destacou os riscos crescentes para o mercado de trabalho.

"Reduzimos a taxa de juros em 25 pontos-base para tentar dar suporte ao mercado de trabalho durante a desaceleração que temos visto e atingir nossos dois objetivos", disse a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, nesta sexta-feira. O mandato legal do Fed é buscar o pleno emprego e preços estáveis.