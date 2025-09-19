Topo

Notícias

Ministro de Israel promete lucro e "boom imobiliário" em Gaza

19/09/2025 10h52

Devido as ações militares em Gaza, o governo de Tel Aviv vem sendo acusado de praticar um genocídio, por países, organizações de direitos humanos, relatórios das Nações Unidas e por grupos de estudiosos sobre o crime de genocídio. O governo de Benjamin Netanyahu nega. 

Já o presidente dos EUA tem defendido a expulsão dos palestinos de Gaza e a construção de uma espécie de "Riviera do Oriente Médio", espécie de litoral turístico.

A proposta é rejeitada pelas organizações palestinas, pelos Estados árabes e maioria dos países do planeta. 

Resoluções da ONU proíbem a aquisição de territórios por meio da guerra, sendo essa prática uma violação do direito internacional

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump diz ter havido progresso após conversa com Xi sobre TikTok e comércio, se reunirão em breve

Corpo de idosa brasileira é encontrado em mata na Argentina; 3 foram presos

BB já liberou R$ 40 bilhões em financiamentos na safra 2025/26

Irã considera 'ilegal' a reimposição de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU

França: sindicatos pressionam governo para abandonar medidas de economia e prometem novos protestos

Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo e texto vai ao Senado

Padrasto mantém enteada em cárcere privado por 22 anos

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

Xi diz a Trump que tema do TikTok deve ser resolvido segundo as 'regras de mercado' (mídia oficial)

Israel pede ao mundo que impeça o Irã de desenvolver uma bomba atômica, após reimposição de sanções