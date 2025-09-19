Topo

Notícias

Ministério da Defesa da Rússia nega ter violado o espaço aéreo da Estônia

19/09/2025 19h52

O Ministério da Defesa da Rússia negou nesta sexta-feira (19) que três de seus aviões de combate MIG-31 tenham entrado ilegalmente no espaço aéreo da Estônia, após a Otan enviar caças para interceptá-los.

O governo de Moscou afirmou que os jatos estavam em um "voo programado... em estrita conformidade com os regulamentos internacionais do espaço aéreo e não violaram as fronteiras de outros Estados, conforme confirmado pelo monitoramento".

bur/phz/dga/mel/mvl/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 10,5 milhões; veja números sorteados

Venezuela acusa EUA de travar 'guerra não declarada' e pede investigação da ONU

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 4,9 milhões; confira dezenas sorteadas

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 1,9 milhão; confira dezenas

Milei atribui tempestade nos mercados financeiros a 'pânico político' na Argentina

Agentes federais usam gás lacrimogêneo e spray de pimenta em protesto de democratas de Illinois contra o ICE

Ministério da Defesa da Rússia nega ter violado o espaço aéreo da Estônia

Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR

PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte

Objetivo de não superar 1,5ºC de aquecimento em risco de "colapsar" (chefe da ONU à AFP)

Rússia nega ter violado espaço aéreo da Estônia (ministro da Defesa)