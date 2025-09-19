Ministério da Defesa da Rússia diz que caças russos não violaram espaço aéreo da Estônia

(Reuters) - Caças russos não violaram o espaço aéreo da Estônia e sobrevoaram águas neutras do Mar Báltico ao se deslocarem do noroeste da Rússia para o exclave báltico russo de Kaliningrado, informou o Ministério da Defesa da Rússia na madrugada de sábado (horário local).

O governo da Estônia, membro da Otan, disse que três jatos militares russos violaram seu espaço aéreo por 12 minutos em uma incursão "descarada sem precedentes". O incidente ocorreu pouco mais de uma semana depois que mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês, alguns derrubados por jatos da Otan.

"O voo foi realizado em estrita conformidade com as regras internacionais que regem o espaço aéreo, sem violação das fronteiras de outros Estados, como confirmado por verificações independentes", disse o Ministério da Defesa russo sobre os três caças MiG-31 em um post no Telegram.

"Durante o voo, a aeronave russa não se desviou da trajetória de voo acordada e não violou o espaço aéreo da Estônia."

A declaração disse que a rota tomada pelos caças da região noroeste da Rússia de Karelia "estava sobre águas neutras do Mar Báltico a uma distância de mais de 3 km da ilha de Vaindloo", que fica na costa da Estônia.

(Reportagem da Reuters)