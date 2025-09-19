Topo

Notícias

Massive Attack se junta à campanha de boicote a Israel e quer deixar o Spotify

19/09/2025 11h16

A banda britânica Massive Attack anunciou que está se juntando a uma nova iniciativa da indústria musical para bloquear suas músicas em Israel e também pediu que suas canções sejam removidas do Spotify. 

A banda de trip-hop declarou que se juntou ao "No Music for Genocide", um coletivo de 400 artistas e gravadoras inspirado pelo grupo "Film Workers for Palestine", que também defende um boicote cultural a Israel devido à guerra em Gaza. 

"O Massive Attack fez um pedido formal à nossa gravadora (Universal Music Group) para que nossas músicas sejam removidas de todos os serviços de streaming (...) no território de Israel", afirmou o grupo, profundamente comprometido com a defesa dos palestinos, em uma mensagem publicada no Instagram na quinta-feira. 

Na mesma publicação, o grupo também anunciou que solicitou à gravadora que suas músicas "sejam removidas dos serviços de streaming do Spotify em todos os países". 

O Massive Attack justifica a decisão citando os "investimentos significativos" do fundador e CEO da gigante sueca de streaming, Daniel Ek, em uma empresa especializada em inteligência artificial militar e drones de combate. 

"O fardo financeiro que (o Spotify) impõe há muito tempo aos artistas agora é agravado por um fardo ético e moral", escreveu o grupo de Bristol. 

O Spotify, contactado pela AFP, não quis comentar.

Ek é o presidente da Helsing, uma empresa que fabrica "sistemas autônomos" para uso militar "aprimorados com inteligência artificial", segundo seu site. A empresa negou recentemente que seus drones estejam sendo usados em "zonas de conflito além da Ucrânia". 

O Spotify, devido aos investimentos e à baixa remuneração que oferece aos artistas, é alvo de uma campanha de boicote online.

jt/jlo/es/meb/aa/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Helicóptero militar cai nos EUA com 4 soldados a bordo

Ipsos/Ipec: gestão Lula tem pior avaliação no combate à inflação; educação é destaque positivo

Primeira-ministra interina do Nepal promete corrigir "falha" que levou a protestos mortais da Geração Z

UE quer proibir importação de gás natural liquefeito russo um ano antes do previsto

Surto de cólera mata 58 pessoas no nordeste da Nigéria

Massive Attack se junta à campanha de boicote a Israel e quer deixar o Spotify

Dinamarca abandona neutralidade militar com compra inédita de armas e irrita Moscou

Candidata a premiê promete expansão fiscal para tornar Japão "Sol Nascente" novamente

Produção de laranja da Flórida atinge menor nível desde a Grande Depressão

Trump e Xi Jinping buscam acordo sobre TikTok para romper impasse entre EUA e China

Alison dos Santos conquista a prata nos 400 m com barreira no Mundial de Tóquio