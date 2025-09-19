Topo

Notícias

Marina Silva integra lista de líderes de sustentabilidade da Forbes

19/09/2025 15h26

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, passou a integrar a lista de Líderes de Sustentabilidade 2025 da revista Forbes. Marina é a única brasileira a integrar o ranking, que destaca líderes globais - empreendedores, investidores, ativistas e cientistas - à frente de iniciativas para combater a crise climática. 

Entre os 50 nomes apresentados estão Damilola Ogunbiyi, CEO e representante especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Energia Sustentável; Wanjira Mathai, diretora para África e Parcerias Globais no World Resources Institute, e Sumant Sinha, fundador e CEO da ReNew.

Notícias relacionadas:

Segundo a Forbes, os homenageados foram escolhidos com a orientação de jurados como a investidora Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs; a atriz e ativista Jane Fonda; o investidor e financiador climático Tom Steyer; o empreendedor de energia limpa Jigar Shah; e a fundadora de impacto social Charlot Magayi.

Conforme biografia disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva é professora, ambientalista e política brasileira. Formada em história, tem especialização em psicopedagogia e teoria psicanalítica. É doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e pela Academia Chinesa de Silvicultura.

Recebeu dezenas de títulos e prêmios nacionais e internacionais. Foi vereadora, deputada estadual e senadora, eleita sempre com votações recordes. Foi também ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008. Disputou as eleições presidenciais de 2010, 2014 e 2018. Foi eleita deputada federal por São Paulo em 2022.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Tratado de alto-mar obtém as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

Suspensão de Jimmy Kimmel coloca Disney na berlinda e gera protestos

Avó que matou filha para ter guarda do neto é condenada a 27 anos no Paraná

Procuradoria da Venezuela pede à ONU que investigue ataques dos EUA a barcos no Caribe (comunicado)

Rússia apresenta apelação à CIJ para negar responsabilidade por queda do voo MH17

Flávio Bolsonaro e Damares Alves visitam Zambelli em prisão na Itália: 'Falamos de esperança'

Entenda o que é o tratado para a proteção do alto-mar

Governo Trump impõe novas restrições a Harvard, citando preocupações financeiras

Obras e relógios são achados com grupo do 'maior ladrão de mansões de SP'

Suspeitos de matar 4 homens no PR seguem foragidos; defesa alega inocência

Moraes mantém prisão de 'kids pretos' e agente da PF pela trama golpista