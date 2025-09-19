Topo

Notícias

Macron sobe ao topo de Notre-Dame e inaugura torres restauradas com escada monumental inspirada em Da Vinci

19/09/2025 09h34

Em um gesto simbólico e altamente esperado, o presidente francês Emmanuel Macron subiu nesta sexta-feira (19) ao topo das torres da Catedral de Notre-Dame de Paris para marcar oficialmente sua reabertura ao público, no sábado (20). A cerimônia, realizada às vésperas das Jornadas Europeias do Patrimônio, celebra a conclusão de uma etapa crucial na restauração do monumento, devastado por um incêndio em abril de 2019.

 

Acompanhado por arquitetos, restauradores e representantes do patrimônio francês, Macron percorreu o novo circuito de visitação, que começa na torre sul e termina na torre norte. O trajeto inclui uma escada dupla em carvalho maciço, com 21 metros de altura, considerada uma façanha na arquitetura.

O sistema, que permite que quem sobe nunca cruze com quem desce, é uma solução inspirada em um modelo renascentista atribuído a Leonardo da Vinci no castelo de Chambord.

Segundo o diretor de obras, Yoan Malbranque, o projeto foi calculado para suportar até cem pessoas simultaneamente, o equivalente a oito toneladas. A estrutura se adapta ao peso, flexiona levemente e retorna à posição original, como um grande amortecedor natural. "Nunca houve nada igual no mundo", afirmou.

Nova experiência para o público

A visita às torres foi completamente reformulada para oferecer uma experiência imersiva de cerca de 50 minutos, com recursos visuais e sonoros que narram a história da catedral e da cidade. O percurso inclui maquetes, quimeras originais e uma paisagem sonora artística criada em parceria com a Abadia de Noirlac, que acompanha a descida pela torre norte.

Para alcançar o topo, é preciso subir 424 degraus ? por isso, recomenda-se boa condição física. A entrada será limitada a 400 mil visitantes por ano, com ingressos vendidos exclusivamente online por € 16 (cerca de R$ 103). Apenas 19 pessoas poderão acessar o circuito por vez. Desde a reabertura da catedral, prevista para 8 de dezembro de 2024, mais de 8 milhões de visitantes já passaram pelo monumento, consolidando Notre-Dame como o mais visitado da França.

Restauração gigantesca

As obras nas torres fazem parte da segunda fase do projeto de restauração da catedral, com orçamento de € 552 milhões. A torre norte, mais afetada pelo incêndio, passou por reforços estruturais e inspeção dos sinos em fundição especializada. A torre sul, embora poupada pelas chamas, teve vigas substituídas e sua cobertura de chumbo renovada.

Segundo Marie Lavandier, presidente do Centro de Monumentos Nacionais, o novo circuito foi pensado para ser "mais fluido, seguro e emocionante", com foco na arquitetura gótica e na mediação cultural acessível a todos os públicos ? de turistas ocasionais a especialistas em patrimônio.

Imprensa francesa celebra a reabertura da vista mais icônica de Paris

A reabertura das duas torres da Catedral de Notre-Dame de Paris é celebrada pela imprensa francesa nesta sexta-feira (19). A restauração das escadarias que levam ao ponto mais alto do monumento, e revelam uma paisagem incrível da cidade, foi a última etapa do "trabalho colossal" de reconstrução da igreja gótica após o incêndio de 2019, escreve o jornal La Croix

O jornal católico informa que os visitantes irão descobrir um novo percurso "mais instrutivo, seguro e fluido, graças principalmente a uma magnífica escada em espiral de carvalho maciço".

"Antes, o objetivo da visita era chegar ao alto para aproveitar a vista de 360 graus de Paris", lembra o Le Parisien. Agora, todo o percurso é "magnífico", garante ao jornal a presidente do Centro dos Monumentos Nacionais da França, Marie Lavandier, responsável pela restauração.

O passeio "revela muitas surpresas", destaca o Le Figaro, com salas e patamares que exibem diversas obras de arte. A catedral é um monumento de pedra, enquanto as torres são uma construção de madeira, evidenciando todo o trabalho artesanal dos carpinteiros do século XII.

Um dos pontos mais impressionantes da visita, a 69 metros de altura, é poder observar de perto a agulha da Notre-Dame, reconstruída após o incêndio, afirma o Le Parisien. As 16 estátuas que ornamentam a base da agulha foram reinstaladas no último mês de julho.

(Com AFP)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta-feira sanções ao Irã por programa nuclear

Ararinha-azul brasileira está no centro de disputa sobre zoológico da família Ambani na Índia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,5%, afirma Sabesp

Conab projeta novo recorde de 353,8 milhões de t de grãos na safra 2025/26

Superfábrica de mosquitos quer proteger 140 milhões de pessoas da dengue no Brasil nos próximos anos

Sob pressão de Trump, UE planeja antecipar veto às importações de GNL da Rússia

Principais suspeitos de matar quatro homens no PR são pai e filho foragidos

Grãos/EUA: transporte ferroviário diminui 6% na semana encerrada em 6 de setembro

Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão; Alison dos Santos leva a prata

Oktoberfest 2025 começa com preço da cerveja nas alturas

Crescimento da economia espanhola em 2024 é revisado para cima, em 3,5%