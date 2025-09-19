Macron sobe ao topo de Notre-Dame e inaugura torres restauradas com escada monumental inspirada em Da Vinci

Em um gesto simbólico e altamente esperado, o presidente francês Emmanuel Macron subiu nesta sexta-feira (19) ao topo das torres da Catedral de Notre-Dame de Paris para marcar oficialmente sua reabertura ao público, no sábado (20). A cerimônia, realizada às vésperas das Jornadas Europeias do Patrimônio, celebra a conclusão de uma etapa crucial na restauração do monumento, devastado por um incêndio em abril de 2019.

Acompanhado por arquitetos, restauradores e representantes do patrimônio francês, Macron percorreu o novo circuito de visitação, que começa na torre sul e termina na torre norte. O trajeto inclui uma escada dupla em carvalho maciço, com 21 metros de altura, considerada uma façanha na arquitetura.

O sistema, que permite que quem sobe nunca cruze com quem desce, é uma solução inspirada em um modelo renascentista atribuído a Leonardo da Vinci no castelo de Chambord.

Segundo o diretor de obras, Yoan Malbranque, o projeto foi calculado para suportar até cem pessoas simultaneamente, o equivalente a oito toneladas. A estrutura se adapta ao peso, flexiona levemente e retorna à posição original, como um grande amortecedor natural. "Nunca houve nada igual no mundo", afirmou.

Nova experiência para o público

A visita às torres foi completamente reformulada para oferecer uma experiência imersiva de cerca de 50 minutos, com recursos visuais e sonoros que narram a história da catedral e da cidade. O percurso inclui maquetes, quimeras originais e uma paisagem sonora artística criada em parceria com a Abadia de Noirlac, que acompanha a descida pela torre norte.

Para alcançar o topo, é preciso subir 424 degraus ? por isso, recomenda-se boa condição física. A entrada será limitada a 400 mil visitantes por ano, com ingressos vendidos exclusivamente online por € 16 (cerca de R$ 103). Apenas 19 pessoas poderão acessar o circuito por vez. Desde a reabertura da catedral, prevista para 8 de dezembro de 2024, mais de 8 milhões de visitantes já passaram pelo monumento, consolidando Notre-Dame como o mais visitado da França.

Restauração gigantesca

As obras nas torres fazem parte da segunda fase do projeto de restauração da catedral, com orçamento de € 552 milhões. A torre norte, mais afetada pelo incêndio, passou por reforços estruturais e inspeção dos sinos em fundição especializada. A torre sul, embora poupada pelas chamas, teve vigas substituídas e sua cobertura de chumbo renovada.

Segundo Marie Lavandier, presidente do Centro de Monumentos Nacionais, o novo circuito foi pensado para ser "mais fluido, seguro e emocionante", com foco na arquitetura gótica e na mediação cultural acessível a todos os públicos ? de turistas ocasionais a especialistas em patrimônio.

Imprensa francesa celebra a reabertura da vista mais icônica de Paris

A reabertura das duas torres da Catedral de Notre-Dame de Paris é celebrada pela imprensa francesa nesta sexta-feira (19). A restauração das escadarias que levam ao ponto mais alto do monumento, e revelam uma paisagem incrível da cidade, foi a última etapa do "trabalho colossal" de reconstrução da igreja gótica após o incêndio de 2019, escreve o jornal La Croix.

O jornal católico informa que os visitantes irão descobrir um novo percurso "mais instrutivo, seguro e fluido, graças principalmente a uma magnífica escada em espiral de carvalho maciço".

"Antes, o objetivo da visita era chegar ao alto para aproveitar a vista de 360 graus de Paris", lembra o Le Parisien. Agora, todo o percurso é "magnífico", garante ao jornal a presidente do Centro dos Monumentos Nacionais da França, Marie Lavandier, responsável pela restauração.

O passeio "revela muitas surpresas", destaca o Le Figaro, com salas e patamares que exibem diversas obras de arte. A catedral é um monumento de pedra, enquanto as torres são uma construção de madeira, evidenciando todo o trabalho artesanal dos carpinteiros do século XII.

Um dos pontos mais impressionantes da visita, a 69 metros de altura, é poder observar de perto a agulha da Notre-Dame, reconstruída após o incêndio, afirma o Le Parisien. As 16 estátuas que ornamentam a base da agulha foram reinstaladas no último mês de julho.

(Com AFP)