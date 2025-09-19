Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG
O Lyon venceu o Angers por 1 a 0 sexta-feira (19), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do líder Paris Saint-Germain, que permanece no topo da tabela pelo melhor saldo de gols.
O gol da noite foi marcado no segundo tempo pelo meio-campista americano Tanner Tessmann (65'), aproveitando sobra de bola após cobrança de escanteio.
O Lyon dominou o jogo e poderia ter ampliado o placar, mas saiu com a vitória graças a duas grandes defesas do goleiro Dominik Greif na reta final.
Com o resultado, o Lyon chega aos mesmos 12 pontos do PSG, que domingo terá o clássico contra o Olympique de Marselha (7º) fora de casa.
Por sua vez, o Angers (12º) permanece com 5 pontos, depois de vencer apenas na primeira rodada (1 a 0 sobre o Paris FC).
No sábado, o Lille (3º, 10 pontos) pode assumir provisoriamente a liderança em caso de vitória sobre o Lens (8º).
-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Lyon - Angers 1 - 0
- Sábado:
(12h00) Nantes - Rennes
(14h00) Brest - Nice
(16h05) Lens - Lille
- Domingo:
(10h00) Paris FC - Strasbourg
(12h15) Auxerre - Toulouse
Le Havre - Lorient
Monaco - Metz
(15h45) Olympique de Marselha - PSG
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 12 4 4 0 0 10 3 7
2. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4
3. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8
4. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3
5. Strasbourg 9 4 3 0 1 5 3 2
6. Rennes 7 4 2 1 1 5 6 -1
7. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5
8. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Nice 6 4 2 0 2 5 5 0
10. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1
11. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2
12. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1
13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2
14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2
15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5
18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5
